TÜSİAD Başkanı Turan: “2026’da sanayi ve ihracatta rahatlama umuyoruz”

TÜSİAD ve Koç Üniversitesi katkılarıyla kurulan Ekonomik Araştırmalar Forumu “2026’ya Girerken Türkiye Ekonomisi” başlıklı konferansla yakın geleceğe ışık tuttu. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan’ın yaptığı açılış konuşmasında 2026 yılında enflasyonla mücadelede tam bir başarı kazanılmadan, gerek para politikası, gerekse mali politikada, rehavet olmaması gerektiğini söyledi.

Bu süreçte para politikası aracılığıyla elde edilebilecek kazanımların sonuna yaklaşıldığını aktaran Orhan Turan, “Bundan sonra, mali politikaların dezenflasyona daha güçlü destek olması gerekiyor. Bu anlamda, son dönemde bütçe disiplini konusunda daha ciddi adımlar atıldığını görmek bizleri umutlandırıyor. Bunlara ek olarak, mal enflasyonuna yüksek katkı yapan alanlarda yapısal adımlara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Keza hizmet enflasyonu gibi alanlarda ise ataleti kırabilmek için beklentileri çok daha iyi çıpalamak gerekliliği aşikar” dedi.

REKABET GÜCÜ KAYBI VAR

Öte yandan tarımdaki daralmanın derinleşerek devam etmesinin endişe verici olduğunu sanayinin ise son iki yılda, baskı altında kaldığını belirten Turan, bu dönemde yıllık ortalama sanayi üretim artışı sadece yüzde 2 civarında gerçekleştiğini belirtti. Sanayinin çok daha etkin biçimde desteklemesini, son derece önemli bulduğunu belirten Turan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Son yıllarda ihracat pazarlarımızda rekabet gücü kaybettiğimizi tespit ediyoruz. TÜSİAD Maliyet Bazlı Rekabet Gücü Endeksi’nin ilk sonuçlarını Haziran ayında yayınladık. Endeksten de görebildiğimiz gibi, son yıllarda rekabet gücümüzü ciddi şekilde kaybetmiş durumdayız. Öte yandan son bulgular, en zorlu sürecin geride kalmış olabileceğini gösteriyor. Geçtiğimiz iki yıla kıyasla 2026’da sanayi ve ihracatta kısmi rahatlama olacağını umuyor ve düşünüyoruz.”

EKONOMİSTLER KONUŞTU

Orhan Turan’ın yaptığı açılış konuşmasının ardından gerçekleşen panelde ise TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, Cambridge Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Öner ve Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Çimenoğlu konuşmacı olarak yer aldı.



“2026 ENFLASYON ÖNGÖRÜM YÜZDE 23”

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, geçen yıl sonunda 2025 yılına ilişkin enflasyon tahmininin yüzde 32 olduğunu ve bu öngörüde başarılı olduklarını söylüyor. 2026’da ise yüzde 23 olarak enflasyonu öngördüklerini kaydeden Selva Demiralp, politika faizinin de yüzde 28’lerde olmasını beklediklerini anlatarak şunları kaydetti: “2026’da giderek bir normalleşme göreceğiz. Büyümede 2025’ten daha kötü olmayacaktır ve 2026’da yüzde 4 ve üzeri bir büyüme olabileceğini öngörüyoruz. Döviz kurunda ise 1 dolar 50 TL’ye gelebilir. Euro/ dolar paritesinin de 1.25’lerde olabileceğini düşünüyorum” dedi.

“ÇİN İLE DERDİMİZ ABD’DEN DAHA BÜYÜK”

Panel konuşmacılarından Yapı Kredi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Çimenoğlu ise “ABD, İmalat sanayiindeki kabiliyetlerini geri kazanmak istiyor. Bunun için de ciddi yatırımlara ihtiyaç var. Burada da gümrük vergilerini koz olarak kullanıyor ve ilave bütçeye gelir olarak konulmuyor. Yatırım sözleri alması da burada koz olarak iyi kullandığını gösteriyor. Sanayi olmadan bağımsız ve uzun süre ayakta kalabilen ülke olmak mümkün değil” dedi.

Türkiye’nin Çin derdini ABD’den daha büyük olduğunu aktaran Çimenoğlu, 90 milyar dolar dış ticaret açığının 45 milyar dolarının Çin kaynaklı olduğunu kaydetti. “Dolayısıyla bizim Çin derdimiz daha fazla aslında” diyen Çimenoğlu, kur, enflasyon, rezerv konularından çıkıp daha reel konuları konuşmak gerektiğine işaret etti.

“MB MAKSİMUMUNU YAPTI”

Cambridge Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Öner ise Merkez Bankası’nın para politikası konusundaki gayretine işaret ederek Merkez Bankası’nın bu anlamda dar alanda yapabileceklerinin maksimumunu yaptığını kaydetti. Fakat ekonomideki verilere ölçek ve sektörel bakılması gerektiğini de aktaran Öner, “Katma değer ve üretim artışı isteniyorsa bunu büyük işletmeler yapabilir. Büyük ölçekli işletmelerin vaziyetine dikkat edilmeli” uyarısında bulunuyor.

“SANAYİ STRATEJİSİNE İHTİYAÇ VAR”

TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç da 2026’da İktisadi rakam öngörüsünde muazzam bir konsensus olduğunu söyledi. Altınsaç, “Enflasyonda 2026 sonunda yüzde 23 öngörülüyor. Fakat burada problem arz tarafında görülüyor. Reel kesimde kur ve faize takılmışlık var. Asıl problem iyi bir sanayi politikası ortaya koyamamak. Sorun yapısal mı döngüsel mi? Yani sorunlar kalıcı mı? Sanayinin yapısının bozulması net bir sorun. Sanayi daha da fazla yavaşlamaya devam edecek. Net bir sanayi stratejisine ihtiyaç var” diye konuştu.