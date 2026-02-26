“Hızlı değil akıllı büyüme hedefliyoruz”

Ali Ağaoğlu’nun patronu olduğu Ağaoğlu Şirketler Grubu, ‘yaşam mimarı’ sloganıyla Türkiye’nin en önemli konut üreticilerinden biri olarak bilinir. Ancak son yıllarda grup konut üretiminden çok, enerji, turizm, tarım alanlarında yaptığı yatırımlarla gündeme geliyor. Grup ayrıca, Tatlıpınar Enerji şirketini halka açarak adını sermaye piyasalarında da duyuruyor.
Ekonomist’in 01 - 14 Şubat 2026 tarihli sayısından
Kurumsal yapıyı daha da geliştirme adına Ağaoğlu, grup bünyesindeki diğer şirketlerini de halka açmaya hazırlanıyor. Bu işleri yönetmek üzere icranın başında Ağaoğlu Şirket Grubu CEO’su Burak Kutluğ yer alıyor. Burak Kutluğ ile şirketin bu değişim sürecini ve yeni yıl hedeflerini konuştuk.
“Ağaoğlu GYO’yu halka açacağız”
“Ağaoğlu GYO’nun portföyü; İstanbul’un Ataşehir, Çekmeköy, Sarıyer, Ümraniye, Bahçelievler, Başakşehir ve Üsküdar gibi potansiyeli yüksek ve gelişim aksları üzerinde konumlanan bölgelerinde yer alan konut ve ticari nitelikli varlıklardan oluşuyor. 14 farklı projede toplam 368 bağımsız bölüm ve 157 bin m²’yi aşan, düzenli ve öngörülebilir gelir üreten yaklaşık 20 milyar TL’lik bir portföy büyüklüğüne sahibiz. Sermaye piyasalarının onay süreçlerini tamamlayarak 2026 yılının ilk çeyreğinde halka arzı gerçekleştirmek istiyoruz.”
Grup olarak 2025 yılını nasıl tamamladınız?
2025 bizim için klasik anlamda bir faaliyet yılının ötesine geçti. Bu dönemi stratejik dönüşümün hızlandığı, iş kolları arasında rasyonel bir denge kurduğumuz ve kurumsal ölçeğimizi daha sağlam bir zemine oturttuğumuz bir eşik olarak değerlendiriyoruz. Gayrimenkul, enerji, turizm ve tarım alanlarında yürüttüğümüz tüm faaliyetleri; kısa vadeli büyüme hedeflerinden ziyade, sürdürülebilirlik ve uzun vadeli değer üretimi perspektifiyle ele aldık. Bu yaklaşımın, mevcut ekonomik konjonktürde riskleri yönetilebilir kıldığına inanıyoruz. 2025’i; finansal açıdan dengeli, operasyonel açıdan güçlü ve önümüzdeki yıllara sağlam bir temel oluşturan bir yıl olarak kapattık.
2025’te başta enerji ve gayrimenkul olmak üzere bulunduğunuz iş kollarında hangi projeleri tamamladınız?
Enerji tarafında yenilenebilir kaynaklara dayalı yatırımlarımızı hızlandırdık. Toplam kurulu gücümüzü 2025’te yüzde 14 artırarak 362,5 MW’a taşıdık. Portföyümüzün yüzde 71’i rüzgâr, yüzde 24’ü güneş, yüzde 5’i hidroelektrik santrallerinden oluşuyor. Hem üretim çeşitliliği hem de nakit akışı öngörülebilirliği açısından dengeli bir yapıya sahibiz. Gayrimenkul tarafında daha seçici ve tema odaklı bir yaklaşım benimsedik. Halka arz süreci devam eden Ağaoğlu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketimizin de bunun yapı taşlarından birisi olacağına inanıyoruz. Düzenli nakit yaratan ve ticari gayrimenkul ağırlıklı projelerin bulunduğu Ağaoğlu GYO’nun yüksek volatiliteli dönemlerde ayrıştırıcı olacağını düşünüyoruz. Yine grup çatısı altındaki Çekmeköy Park projemiz içerisinde yer alan Çekmeköy Park AVM’nin inşaat sürecini 2025’te tamamladık. Bu yılın ilk yarısında AVM’nin açılışını gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz.
Grup olarak 2026 yılında ajandanızda öncelikleriniz nelerdir? Hangi projeleri hayata geçireceksiniz?
2026 yılı ajandamız, üç ana eksende şekilleniyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarımıza devam edeceğiz, Ağaoğlu GYO’nun halka arz sürecini tamamlayacağız ve grubun kurumsal yapısını daha da güçlendireceğiz. Enerji tarafında halka açık şirketimiz Tatlıpınar Enerji’nin altında konsolide ettiğimiz portföyümüzün kurulu gücünü 500 MW seviyelerine taşımak üzere adımlar atıyoruz. Orta-uzun vadede, rüzgar ve güneş ağırlıklı olmak üzere 1.500- 2.000 MW hedefi doğrultusunda ilerliyoruz. Enerji depolama teknolojileri üzerinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Enerjiyi, grubun uzun vadeli büyümesinde stratejik bir kaldıraç olarak görüyoruz. Gelir tarafında enerji ağırlıklı büyüyerek, döviz bazlı güçlü ve dayanıklı bir finansal yapı oluşturacağız. Hızlı büyüme değil, akıllı büyüme peşindeyiz.
Gayrimenkulde hedefiniz nedir? Alarko GYO’nun halka arzı süreci nasıl ilerliyor?
Ağaoğlu, 45 binden fazla konut, ofis ve ticari alan geliştirmiş bir marka. Artık yüklenici odaklı, yap sat modelinden çıkıp, düzenli nakit akışı üreten ticari varlıklara yöneldik. Gelir üreten bu varlıkları tek bir çatı altında toplayarak Ağaoğlu GYO’nun halka arzını 2026 yılının ilk çeyreğinde tamamlamayı planlıyoruz. Yine çok önemli konumlarda bulunan arsa stokumuzu da değerlendirmek üzere yoğun bir çalışma halindeyiz. Bunları, tipik bir müteahhitlik anlayışı yerine bir gayrimenkul geliştirme gözüyle ve hangi opsiyonlarda değerlendireceğimize bakıyoruz.
Tatlıpınar ile sermaye piyasalarında yatırımcıyla buluşan bir grup olarak, gayrimenkul halka arzı sürecinde yatırımcıya ne mesaj vermek istersiniz?
Yatırımcılara vermek istediğimiz mesaj çok net: Ağaoğlu Grubu, bugünü değil önümüzdeki 10–20 yılı planlayan bir bakış açısıyla hareket ediyor. Kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına göre yön değiştiren değil; öngörülebilir nakit akışı, sürdürülebilir büyüme ve güçlü kurumsal yapı üzerine inşa edilmiş bir model benimsiyoruz. Enerji tarafında yenilenebilir kaynaklara dayalı, döviz bazlı ve ölçeklenebilir bir yapı kurarken; gayrimenkulde gelir üreten, akarı olan ve uzun vadede değerini koruyan varlıklara odaklanıyoruz. Yatırımcıyı kısa vadeli getiri vaadiyle değil; güven, disiplin ve uzun vadeli değer üretimiyle yanımıza davet ediyoruz.
Ağaoğlu Şirketler Grubu’nun kurumsallaşma yolculuğunu anlatır mısınız? Halka arz bu stratejinin neresinde?
Halihazırda yaklaşık 3-3,5 milyar dolar büyüklüğünde bir varlık portföyünü yönetiyoruz ve bu büyüklüğün sürdürülebilir bir şekilde yönetilebilmesi için kurumsal yönetişim standartlarının güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Hedefimiz, nakit akışını yöneten, sermaye verimliliğini koruyan ve yatırımcı güvenini merkeze koyan bir kurumsal yapı inşa etmekti. Bugün geldiğimiz noktada dönüşümü büyük ölçüde tamamlandık. Halka arz süreçlerini, Ağaoğlu Grubu’nun kurumsal dönüşümünün temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. Enerji tarafında başlattığımız bu sürecin, gayrimenkul alanında da devam etmesinin gerekliliğine inanıyoruz. Hissedarlarımızın da kararıyla Ağaoğlu markasını bir milli sermaye olarak görüp halka açılarak ölümsüzleştirmek istiyoruz.
“Önümüzdeki dönemde veri merkezi binaları, alışveriş merkezleri, lojistik depoları gibi tematik alanlara odaklanmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda; ekonomik dalgalanmalara karşı daha dayanıklı, öngörülebilir gelir üreten projeleri önceliklendirerek yeni yatırımlar yapmayı hedefliyoruz.”