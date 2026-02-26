Altın fiyatları güne nasıl başladı? 25 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Altın ve döviz piyasalarında yaşanan hareketlilik yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Haftanın yeni gününde piyasalara bakan yatırımcılar, 25 Şubat 2026 sabahı itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve ons altında son fiyatların hangi seviyede olduğunu merak ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar?

Güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 7.322,19 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 12.192,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 24.369,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 48.339,28 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.508,00 TL

Ons altın satış fiyatı: 5.196,58 dolar

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ