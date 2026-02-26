ARA
DOLAR
43,95
0,17%
DOLAR
EURO
51,74
0,02%
EURO
ALTIN
7348,62
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
Altın fiyatları güne nasıl başladı? 25 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Altın ve döviz piyasalarındaki dalgalanma yatırımcıların yakın takibinde kalmayı sürdürüyor. Sabah saatleriyle birlikte “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün ne kadar?” sorusu yeniden gündeme geldi. Peki, 25 Şubat 2026 itibarıyla altın fiyatlarında son durum ne?

Altın fiyatları güne nasıl başladı? 25 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Altın ve döviz piyasalarında yaşanan hareketlilik yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Haftanın yeni gününde piyasalara bakan yatırımcılar, 25 Şubat 2026 sabahı itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve ons altında son fiyatların hangi seviyede olduğunu merak ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar?

Güncel altın satış fiyatları

  • Gram altın satış fiyatı: 7.322,19 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 12.192,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 24.369,00 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 48.339,28 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.508,00 TL
  • Ons altın satış fiyatı: 5.196,58 dolar

