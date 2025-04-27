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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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UEZ-2025’ten detayları paylaştık

Öncelikle ülke olarak hepimize büyük geçmiş olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’nı kutlayacağımız bir günde Marmara Denizi’nde meydana gelen 6,2 şiddetindeki deprem, bize bir gerçeği tekrar hatırlattı.

27 Nisan 2025 | 10:10
UEZ-2025’ten detayları paylaştık

Değerli okurlar,
Türkiye bir deprem ülkesi ve olası bir büyük İstanbul depremi, ülkenin ciddi bir güvenlik meselesi. İstanbul başta olmak üzere ülke olarak deprem dönüşümünü önceliklendirmemiz ve yapıları daha sağlıklı hale getirmemiz gerekiyor. Değerli okurlar, iş dünyasının değerli temsilcileri, bu süreçte 6 Şubat depremine tekrar vurgu yapmak istiyorum. Bölgeye yaptığımız ziyaretlerde hala yapılacak çok iş olduğunu görüyoruz.

Değerli okurlar, geçen sayımızda belirtmiştim. 17-20 Nisan tarihleri arasında Sapanca’da Uluslararası Ekonomi Zirvesi’nin 14’üncüsünü“Değişen Küresel Gerçekler ve Gelecek 5.0” ana temasıyla gerçekleştirdik.

Ekonomist, Capital , Start Up ve CeoLife dergileri tarafından düzenlenen zirveye iş dünyası, kamu ve akademi dünyasından yerli ve yabancı bin 500’ün üzerine iş insanı katıldı. Etkinliğin gerçekleşmesinde bize destek olan başta Rönesans Holding olmak üzere tüm sponsorlarımıza, panelistlerimize, katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Bir teşekkürüm de bizleri yalnız bırakmayan ve UEZ-2025’teki paylaşımları kamuoyuna duyuran 50’ye yakın basın mensubu arkadaşıma…

Bu sayımızda Ekonomist editörleri olarak bizim gözümüzden UEZ 2025’ten çıkardığımız mesajları sizlerle paylaşacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açılışını yaptığı zirvede gerçekleştirilen 12 panele, aralarında Almanya’nın 10. Başbakanı Christian Wulff ve Fransa Eski Sağlık Bakanı Dr. Nora Berra gibi küresel liderlerin yanı sıra Rönesans, Sabancı, Yıldız, Sanofi, HSBC, TAV, Turkcell, Index, Akkök, Kibar ve Safi gibi dev holding ve şirketlerin liderleri katıldı. UEZ 2025’in ikinci gününün açılışını yapan İspanya Eski Başbakanı José Luis Rodríguez Zapatero ile yaptığımız özel söyleşiden çıkan mesajları da dikkatle okumanızı öneririm.

Yine ‘kriz kahini’ olarak dünyada isminden söz ettiren Roubini Macro Associates, LLC Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Prof. Nouriel Roubini, Prof. Dr. Hakan Kara ve Stephan King gibi önemli ekonomistlerin notlarını da dergimizde bulacaksınız. Sonuçta değişen yeni dünya düzeninde, iş dünyası için çok verimli bir zirve oldu. Katkı sunan herkese tekrar teşekkür ediyorum.
Sağılıkla kalın.

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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THY, Akbank, Koç Holding... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri
Bünyesinde halka açık 4 şirket var
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (25 Nisan)
Borsada cuma günü temettü açıklayan 8 şirket
Borsada geçen hafta bedelsiz kararını duyuran 4 şirket
Borsada yeni haftada temettü dağıtacak 4 şirket
Doğuş Otomotiv (DOAS) 1. çeyrek bilanço tarihi belli oldu (2025)
Alfa Solar Enerji'den temettü teklifi (2025)
Çelebi Hava Servisi (CLEBI) temettü ödeme tarihi (2025)
Borusan Yatırım (BRYAT) temettü ödeme tarihi (2025)
Borsa, döviz, altın: Haftalık performans
Dün temettü açıklayan 2 şirket (24 Nisan)
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
GERİ
İLERİ
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