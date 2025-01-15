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Ülkeler arası e-köprü kuracaklar

ATP Yazılım ve Teknoloji, Alibaba Cloud ile gerçekleştirdikleri stratejik iş birliğiyle Türkiye’de bulut bilişim dönüşümünü hızlandırmayı hedefliyor. ATP CEO’su Ümit Cinali yaptıkları iş birliğiyle ülkeler arasında e-köprüler kuracaklarını söyledi.

15 Ocak 2025 | 15:27
Ülkeler arası e-köprü kuracaklar

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. ile global bulut hizmetleri lideri Alibaba Cloud, bulut bilişim çözümleri alanında gerçekleştirdikleri stratejik iş birliğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Bu kapsamda, Alibaba Cloud’un Türkiye’deki ENS (Edge Node Service) yatırımının lansmanı, 14 Ocak tarihinde İstanbul Mandarin Oriental Bosphorus’ta düzenlenen ATP Alibaba Cloud Zirvesi’nde gerçekleştirildi. Zirvede, Alibaba Cloud’un ENS hizmetinin tanıtımı yapılırken, Türkiye’deki bulut bilişim ve dijital dönüşüm çözümleri detaylı olarak ele alındı. ATP CEO’su Ümit Cinali ve Alibaba Cloud BAE & Türkiye Genel Müdürü James Wang’ın açılış konuşmalarıyla başlayan zirvede, dijital dönüşüm alanındaki örnek projeler de paylaşıldı.

ŞİRKETLERİN REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAK

Türkiye bulut pazarının çok hızlı büyüdüğüne ve pazarın geçen yıl 800 milyon dolara ulaştığına dikkat çeken ATP CEO’su Ümit Cinali, önümüzdeki üç yıllık dönemde IDC verilerine göre pazarın 3 milyar dolara erişmesinin beklendiğinin altını çizdi. Dünyanın sayılı bulut tedarikçilerinden biri olan Alibaba Cloud ile yaptıkları bu iş birliği ile pazardaki büyümeyi hızlandırmayı, Türk şirketlerinin rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini söyleyen Cinali, “Buluta sadece hizmet olarak bakmıyor, çözümlerimizle entegre ederek kısa bir sürede müşterilerimize sunmayı hedefliyoruz. Türkiye’de hızlı bir şekilde yayılarak, iş ortakları yoluyla müşterilere ulaşacağız. Bu çerçevede ekosistem geliştirme çalışmaları, eğitim programları ve kanal yatırımlarımızla öncelikle iş ortaklarımızın yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlıyoruz” dedi. 

Türkiye’nin doğu ile batının geçiş noktası olduğuna da değinen Cinali, eskiden İpekyolu ile ticaret yapılan bu yolun şimdi teknoloji üretiminin yoluna dönüştüğünü ifade etti. Türkiye çevresindeki ülkelerin de büyük bir potansiyel barındırdığını belirten Cinali, Alibaba Cloud ile yaptıkları bu iş birliğiyle ülkeler arasında e-köprüler kuracaklarını söyledi.

YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

Türkiye’nin en stratejik ve önemli pazarlardan biri olduğunu belirten Alibaba Cloud UAE & Türkiye Genel Müdürü James Wang ise şunları söyledi: “Bulut servislerimizi globalde yaygınlaştırmak, aynı zamanda yerel ihtiyaçları da karşılamak stratejimiz doğrultusunda Türkiye’deki altyapı ve teknoloji yatırımlarımıza devam etmeye kararlıyız. Bu sayede müşterilerimiz Türkiye’deki ve tüm kıtalardaki, küresel altyapımız ve servislerimizden daha etkin bir şekilde faydalanma imkanına sahip olacaklar. Yerel depolama, bilgi işlem ve ağ olanaklarını kullanarak yerel düzenlemelere uyum sağlamak ve aynı zamanda küresel bulut servislerinden yararlanmak mümkün olacak. Bu şekilde, yerel müşterilerimizin Avrupa, Amerika, Çin, Mısır, İngiltere gibi birçok bölgedeki pazarlara erişmelerini ve büyümelerini destekleyebiliriz.”

 

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Borsada dün 2 şirket sermaye artırımı kararını duyurdu
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4 şirketi borsada işlem gören holdingin gündeminde yeni bir halka arz var
Anadolu Efes (AEFES) 2024 yılı satış hacmini duyurdu
Gülermak (GLRMK) borsa işlem tarihi belli oldu
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GERİ
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