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“Uzakdoğu ile rekabette çok geride kaldık”

Makine sektöründe 60 yılı dolduran Dalgakıran Grubu, 2030’da ciroda 1 milyar dolar sınırını aşmayı hedefliyor. Dalgakıran Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, “Uzakdoğu ile rekabette çok geri kaldık. Türkiye’nin yeni bir hikayeye ihtiyacı var” diyor.

03 Ekim 2024 | 14:37
“Uzakdoğu ile rekabette çok geride kaldık”

Kompresör alanında yaklaşık 60 yılı geride bırakan Dalgakıran Grubu, üretimde yaptığı iş birliklerinin yanı sıra 11 yıldır faaliyet gösterdiği Ukrayna’da enerji ekipmanları üretmek üzere tesis yatırımını tamamladı. Şirketin kompresör alanında niş teknolojik üretim gücüyle ayrıştığını ve 300 milyon dolar ciroya ulaştığını aktaran Dalgakıran Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, ana hedeflerinin 2030’da 1 milyar dolar ciroya ulaşmak olduğunu söylüyor. Bu doğrultuda Avrupa ve Amerika pazarında satın alma ve organik büyüme yoluyla gelişmek istediklerini anlatan Adnan Dalgakıran ile grubun büyüme vizyonu ve ekonominin gidişatını konuştuk.

“2025 için halka arza bakıyoruz”
“Bugünkü koşullarda mühendis ve sanayici olmak ruh hastalığıdır. Hasta olmasak, şirketi satardık. Ranta dönerdik. Bu yıl şirketlerin bilançoları bozuldu. Döviz nedeniyle kârlar düştü. Şirketler gerçek potansiyelini göstermiyor. Önümüzdeki yıl için halka arz konusuna bakıyoruz. Ama ülke ekonomisinin şartlarına bakacağız. Büyüme yolculuğuna devam etmek için bunu düşünüyoruz.”

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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BinBin halka arz tarihi:Kaç lot dağıtacak?
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Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (3 Ekim)
Borsada dün geri alım yapan 12 şirket (2 Ekim)
Sanica Isı'dan (SNICA) bedelsiz açıklaması
Türk Telekom (TTKOM) bilanço tarihi belli oldu
Piyasalarda 'jeopolitik' alarm: TL varlıklarda satış baskısı devam eder mi?
Küresel piyasalarda Orta Doğu gerginliği
Hareket Proje'de üst düzey atama
Dört hisseye kredili işlem yasağı
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