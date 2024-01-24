Yabancı yatırımcı hangi hisselere yöneliyor?

Yabancı alımlarında artış için sıkı para politikasından ve mali disiplinden taviz verilmemesi gerektiği kaydediliyor. Uzmanlara göre; swap piyasasının kademeli açılması, rezerv artırıcı politikaların sürmesi, TL’nin dengesini ‘müdahalesiz’ bulması da alımları destekleyecek.

Yabancı yatırımcılar, özellikle 2020’nin ikinci yarısına kadarki süreçte aldıkları pozisyonlarla BİST üzerinde oldukça etkili bir role sahipti. 2012 sonunda yüzde 67 olan yabancı takas oranı 2020’nin başlarına kadar bu seviyelerde seyretti.

Ancak 2020’nin ikinci yarısından itibaren satışlar hızlandı ve 2023 Haziran’da yabancı takas payı yüzde 27,50’lerin altına kadar geriledi. 2023 Haziran’dan itibaren ise yabancı alımlarında kademeli artış başladı ve borsadaki yabancı payı 2023’ü yüzde 37,95 ile kapattı. Yabancılar her ne kadar 2023’ün ikinci yarısında BİST’te alımlarını artırsa da 2023’ü toplamda 1 milyar 67 milyon dolarlık net satışla tamamladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.