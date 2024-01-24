ARA
Bist 100
8054,1
1,31%
Bist 100
Dolar/TL
30,2784
0,1485%
Dolar/TL
Euro/TL
32,9986
0,668%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0899
0,4465%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1976,52
0,23%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Ceren Oral
Ceren Oral




Diğer Yazıları

Yabancı yatırımcı hangi hisselere yöneliyor?

Yabancı alımlarında artış için sıkı para politikasından ve mali disiplinden taviz verilmemesi gerektiği kaydediliyor.

24 Ocak 2024
Yabancı yatırımcı hangi hisselere yöneliyor?

Yabancı alımlarında artış için sıkı para politikasından ve mali disiplinden taviz verilmemesi gerektiği kaydediliyor. Uzmanlara göre; swap piyasasının kademeli açılması, rezerv artırıcı politikaların sürmesi, TL’nin dengesini ‘müdahalesiz’ bulması da alımları destekleyecek.

Yabancı yatırımcılar, özellikle 2020’nin ikinci yarısına kadarki süreçte aldıkları pozisyonlarla BİST üzerinde oldukça etkili bir role sahipti. 2012 sonunda yüzde 67 olan yabancı takas oranı 2020’nin başlarına kadar bu seviyelerde seyretti. 

Ancak 2020’nin ikinci yarısından itibaren satışlar hızlandı ve 2023 Haziran’da yabancı takas payı yüzde 27,50’lerin altına kadar geriledi. 2023 Haziran’dan itibaren ise yabancı alımlarında kademeli artış başladı ve borsadaki yabancı payı 2023’ü yüzde 37,95 ile kapattı.  Yabancılar her ne kadar 2023’ün ikinci yarısında BİST’te alımlarını artırsa da 2023’ü toplamda 1 milyar 67 milyon dolarlık net satışla tamamladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Ceren Oral
Ceren Oral




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 1976,52 0,23%
  • ALTIN ONS 2030,39 0,08%
  • BIST 100 8054,1 1,31%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,554 -0,543%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34527 -0,11323%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 88,27 -0,6793%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,2784 0,1485%
  • EURO/DOLAR 1,0899 0,4465%
  • EURO/TURK LIRASI 32,9986 0,668%
  • STERLIN/DOLAR 1,27563 0,55059%
Günün En Çok Okunanları
Wells Fargo'dan dikkat çeken dolar kuru tahmini
İzlanda neden magmaya tünel açmayı planlıyor?
İzlanda neden magmaya tünel açmayı planlıyor?
Konya'da üretiliyor, 100 dolara Silikon vadisine satılıyor
Konya'da üretiliyor, 100 dolara Silikon vadisine satılıyor
Uzmanlara göre yapay zekadan en çok korunacak meslek grubu
Uzmanlara göre yapay zekadan en çok korunacak meslek grubu
Emekli maaş zam farkının ödeme tarihi belli oldu
Emekli maaş zam farkının ödeme tarihi belli oldu
DSÖ’den “X” uyarısı: COVID'den 20 kat daha ölümcül
DSÖ’den “X” uyarısı: COVID'den 20 kat daha ölümcül
Türk astrofizikçi NASA'dan ayrılıp neden Türkiye'ye döndü, planları ne?
Türk astrofizikçi NASA'dan ayrılıp neden Türkiye'ye döndü, planları ne?
Tüketici güven endeksi 7 ayın en yüksek seviyesinde
GERİ
İLERİ
Wells Fargo'dan dikkat çeken dolar kuru tahmini
İzlanda neden magmaya tünel açmayı planlıyor?
Konya'da üretiliyor, 100 dolara Silikon vadisine satılıyor
Uzmanlara göre yapay zekadan en çok korunacak meslek grubu
Emekli maaş zam farkının ödeme tarihi belli oldu
İzlanda neden magmaya tünel açmayı planlıyor?
Konya'da üretiliyor, 100 dolara Silikon vadisine satılıyor
Uzmanlara göre yapay zekadan en çok korunacak meslek grubu
Emekli maaş zam farkının ödeme tarihi belli oldu
DSÖ’den “X” uyarısı: COVID'den 20 kat daha ölümcül
Konya'da üretiliyor, 100 dolara Silikon vadisine satılıyor
Uzmanlara göre yapay zekadan en çok korunacak meslek grubu
Emekli maaş zam farkının ödeme tarihi belli oldu
DSÖ’den “X” uyarısı: COVID'den 20 kat daha ölümcül
Türk astrofizikçi NASA'dan ayrılıp neden Türkiye'ye döndü, planları ne?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL