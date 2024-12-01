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Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




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Yapay zeka akıllı telefon pazarını dönüştürüyor

Global olarak büyümeye devam eden akıllı telefon pazarında yapay zeka dönüşümü yaşanıyor.

01 Aralık 2024 | 14:24
Yapay zeka akıllı telefon pazarını dönüştürüyor

Bu yıl pazarın yüzde 19’unu oluşturan üretken yapay zeka özellikli akıllı telefonların 2028 itibarıyla yüzde 70’e ulaşması bekleniyor. Türkiye’de de birçok şirket bu alanda rekabete girmeye başladı.

Akıllı telefon pazarı, global olarak büyümeye devam ediyor. 2024 yılının üçüncü çeyreğinde global akıllı telefon sevkiyatları yıllık bazda yüzde 4 artarak 316,1 milyon adede ulaştı. Bu büyüme, beş çeyrektir sürüyor. Yıl sonunda ise beklenti 1,2 milyar satış adedine ulaşması yönünde. Büyümede trendlerdeki değişimle eklenen özellikler ve kullanıcıların talepleri etkili oluyor. Son dönemde birçok pazarda olduğu gibi bu pazarda da yapay zeka etkisini gösteriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




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SPK'dan bedelsiz onayı alan son 9 şirket ve oranları
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (30.11.2024)
Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü Başkanlığını bıraktığını açıkladı
Borsada dün ihale süreci/sonucu ve yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket
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