Yapay zeka akıllı telefon pazarını dönüştürüyor

Bu yıl pazarın yüzde 19’unu oluşturan üretken yapay zeka özellikli akıllı telefonların 2028 itibarıyla yüzde 70’e ulaşması bekleniyor. Türkiye’de de birçok şirket bu alanda rekabete girmeye başladı.

Akıllı telefon pazarı, global olarak büyümeye devam ediyor. 2024 yılının üçüncü çeyreğinde global akıllı telefon sevkiyatları yıllık bazda yüzde 4 artarak 316,1 milyon adede ulaştı. Bu büyüme, beş çeyrektir sürüyor. Yıl sonunda ise beklenti 1,2 milyar satış adedine ulaşması yönünde. Büyümede trendlerdeki değişimle eklenen özellikler ve kullanıcıların talepleri etkili oluyor. Son dönemde birçok pazarda olduğu gibi bu pazarda da yapay zeka etkisini gösteriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.