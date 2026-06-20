Yataş Grup’tan Kayseri’ye 40 milyon Euro’luk yatırım

Yataş Bedding, Enza Home, Divanev ve Puffy markalarıyla Türkiye’nin lider ev yaşam markaları arasında yer alan Yataş Grup, ihracat hedefleri doğrultusunda sünger üretimine 40 milyon Euro yatırım yaptı. Yaklaşık 3.200 bin kişilik bir istihdam ekosistemi oluşturan Yataş Grup, yeni tesiste ilk aşamada 100 orta vadede ise 300 kişiye istihdam yaratacak. Yeni sünger fabrikasının, grup cirosuna 2026 ve 2027 yılları için yıllık 60 milyon dolar civarında, 2030 yılına kadar olan süreçte ise yıllık 100 milyon dolar civarında doğrudan katkı sağlaması öngörülüyor.



Bu finansal büyümenin en büyük itici güçlerinden biri ise küresel pazarlar olacak. Bugün 20 ülkeye sünger ihracatı gerçekleştirerek yıllık ihracat cirosunu 10 milyon USD seviyesine ulaştıran Yataş Grup, yeni tesisin getirdiği üretim esnekliği ve katma değerli ürün portföyü sayesinde 2030 itibarıyla 50 ülkeye aktif ihracat yapmayı ve yıllık ihracat hacmini 25 milyon USD seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

Sünger ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayacak



Tesisin açılışında konuşan Yataş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Altop, yeni yatırımla ilgili şu bilgileri verdi: "1976 yılında Anadolu’nun ilk sünger üretim tesisiyle başlayan yolculuğumuzda, bugün küresel bir oyuncuyuz. 217 bin metrekarelik alana ve yıllık ortalama 1 milyon 200 bin metreküp üretim kapasitesine sahip olan fabrikamızla, tek başına Türkiye iç pazarındaki sünger arzının yaklaşık yüzde 30'unu karşılamayı hedefliyoruz.” İlk üç yıl içinde tesisi yüzde 80 kapasite kullanım oranına ulaştırmayı, beş yıl içinde ise tam kapasiteyle üretim yapar hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Altop, İncesu tesisinin önümüzdeki dönemde Yataş Grup'un tüm yurt dışı satış ve ihracat operasyonlarının da stratejik üretim merkezi olacağını ifade etti.



Yüksek kapasiteli ve modern üretim altyapısıyla Türkiye’nin üretim gücüne katkı sunacak olan Kayseri’deki yeni fabrika, son yıllarda küresel ölçekte yaşanan lojistik problemler, hammadde krizleri ve tedarik zinciri aksaklıklarına karşı da güvence sağlıyor. Halihazırda toplam günlük sünger üretim kapasitesi 5 bin metreküpe ulaşan yeni tesis, yalnızca grup markalarının ham madde ihtiyacını karşılamakla kalmayıp; mobilyadan otomotive, laminasyondan tekstil sektörüne kadar farklı alanlara yönelik teknik sünger üretim kabiliyetiyle de dikkat çekiyor.

Yeşil enerjiyle üretim yapıyor



Yataş Grup, yeni yatırımında sürdürülebilirliği yine temel önceliklerden biri olarak konumlandırıyor. Kayseri ve Ankara’daki üretim tesislerinde hayata geçirilen Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımları sayesinde üretimde kullanılan elektrik enerjisinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor. Üretilen yeşil enerjinin ihtiyaç fazlası olan yüzde 35 ila yüzde 50’lik bölümü ise şebekeye geri verilerek ek katma değer yaratılıyor. Üretim süreçlerinde oluşan atıkları da geri dönüştürerek karbon ayak izini minimuma indiren Yataş, kaynak verimliliğini artıran ve çevresel etkileri azaltan yatırımlarıyla sürdürülebilir üretim modelini güçlendirmeyi sürdürüyor.

Yataş Grup olarak artık yatırımlarda başarı ihtimali yüksek, güçlü iş modellerine odaklandıklarını söyleyen Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, “Sadeleşmeye gitmeye karar verdik. Kar üretmeyen bütün işlerimizden çıktık ve çıkmaya devam ediyoruz. Sadece yatırım yapmak için yatırım yapmak istemiyoruz. İçinden geçtiğimiz ekonomik koşullarda sermaye son derece değerli. Bir yatırımın finansman maliyetini karşılaması, amortismanını çıkarması, vergilerini ödemesi ve aynı zamanda kârlılık yaratması gerekiyor” diye konuştu. ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomik koşullar ve yeni tarifeler nedeniyle zorlaştığını belirten Öztaşkın, önümüzdeki dönemde yakın coğrafyalara odaklanacaklarını belirtti.