Yatırımcının yeni limanı arsa ve arazi

Konut fiyatları ülkemizde son yıllarda tarihi zirvesine ulaşmış durumda. Ekonomideki daralma nedeniyle yatırımcıların alım gücü giderek azalıyor. Kredi musluklarının kapanması, altın ve döviz gibi yatırım araçlarının enflasyonun altında getiri sağlamaları yatırımcılar için güvenli liman olarak görülen konut alımlarından alternatif gayrimenkul yatırımlarına yönlendiriyor.

TSKB Gayrimenkul Değerleme Ekonomist Dergisi’ne özel yaptığı çalışma ile İstanbul’dan İzmir’e kadar çok talep gören 11 kentteki arsa ve arazi fiyatlarında son üç yıllık değişime mercek tuttu.

Alternatif gayrimenkul yatırımlarında İstanbul, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Yalova, Bilecik’te il merkezlerine yakın konumdaki arsa ve araziler son üç yılda yatırımcıların yüzünü güldürdü.

Türkiye genelinde ise son bir yılda tarla, bağ ve bahçe tipindeki arazi fiyatlarında, konut fiyat artışlarının da üzerinde ortalama yüzde 100-150 aralığında artış yaşandı.

Araştırmaya göre, İzmir’de Urla, Çeşme, Dikili, Güzelbahçe, Foça, İstanbul’da Arnavutköy, Yalova’da Çınarcık, Kocaeli’nde Körfez bölgeleri tarla metrekare fiyatlarının en çok yükseldiği bölgeler oldu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.