Yerli neobanka MARS, dünyaya açılmaya hazırlanıyor

Finansal hizmet konusunda dönüşüm yaratan neobankacılık sektörü tüm dünyada büyümeye devam ediyor. 2023 yılında sektörün pazar büyüklüğü 118 milyar dolara çıkarken, 2024 yılında bu rakam 176 milyar dolar oldu.

Bu büyüklüğün, finans sektörünün büyük bir dönüşüm içinde olduğunu gösterdiğini belirten MARS Kurucu Ortağı Emrah Kaya, “2030’ların ortasında neobankacılığın hacminin 1 trilyon dolara ulaşması hedefleniyor. 2023 yılında, 18 milyon daha fazla insan, geleneksel bankacılık uygulamaları yerine neobanka uygulamalarını indirmeyi tercih etti. Dünyada büyük bir potansiyel var. Asya-pasifik neobankacılığın geliştiği en önemli pazar. Bunun yanı sıra Brezilya, Portekiz, Hindistan gibi ülkelerde de ciddi rakamlarla büyüme gerçekleşiyor. Türkiye’de de büyük bir dönüşümün eşiğindeyiz. MARS olarak neobankacılığın ülkemizde gelişmesi, kullanıcı sayısının artması ve insan odaklı büyüme göstermesine liderlik ediyoruz” diye anlatıyor.

TEK KART VE TEK UYGULAMA

Dünya genelinde neobank alanında faliyet gösteren çok sayıda şirket olduğunu vurgulayan Kaya, “Tüm dünyada finansal sistemi değiştiren neobankaların ekosistemine katılan kullanıcıların sayıları çok büyük bir hızla artış gösteriyor. Türkiye’de de benzer tabloyla çok yakında karşılacağız. Kullanıcılar şubesiz, pratik, zaman kaybetmeden, limitlerini birleştirebildiği, finansal kontrolünü kişilleştirebildiği, özgürleştirebildiği sistemlere yöneliyorlar. Biz de MARS’ta tam olarak bunu sunuyoruz” diyor.

1 MİLYON KULLANICI HEDEFİ

Türkiye’de Aralık 2024 verilerine göre 128,9 milyon adet kredi kartı kullanılıyor. Yetersiz bakiye, kartlar arası ödeme, hesap karmaşası, ödeme tarihlerine göre kullanım ve zorlaşan takip ile bireysel finans yönetimi ve kontrolü her geçen gün zorlaşıyor.

MARS’ın tüm kartları ve limitleri birleştirerek kullanıcısına tek kart, tek uygulama ile çözüm sunduğunu söyleyen Kaya, “MARS’a gelenler tek bir uygulama ve tek kartla finansal ekosistemlerinde tüm kartlarını birleştirip ödemelerini yapıp, harcamalarını kolayca kontrol edebiliyorlar. İstedikleri bankadaki, istedikleri tutarda parayı MARS uygulamasını kullanarak ATM’lerden ücretsiz çekebiliyor; MARS’ın finans dünyasına dahil olarak ‘premium’ avantajlardan yararlanabiliyorlar. Yenilikçi ve finansal dönüşümü hızlandıran yaklaşımımızla şu an 700 bin kullanıcımız var. 2025 yılında ilk çeyreğinde 1 milyon kullanıcıya ulaşmayı planlıyoruz” diye ekliyor.

MARS’ın bir Türk markası olarak globale açılma hedefi olduğununun altını çizen Emrah Kaya, Avrupa merkezli yatırımcılarla görüşmelere başladıklarını vurguladı.