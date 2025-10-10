Yeşil ve dijital dönüşüm yerli dönüşümle şekillenecek

7. Dijital CEO ve Liderler Zirvesi, 9-11 Ekim tarihlerinde İzmir Çeşme’de gerçekleşti. 400’ü aşkın firmanın katıldığı üç gün boyunca devam eden zirvede “Sürdürülebilirlik”, “Üretimin Geleceği”, “Dönüşüm”, “İş Birliği” ve “Yaşam ve Hizmetler” ana başlıklarında sunumlar yapıldı.

Zirve, T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın konuşmalarıyla başladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe’de açılışta bir konuşma gerçekleştirdi. Zirvenin açılışında konuşan Vizyon 100 Danışma Kurulu Başkanı Bülent Kutlu, yerli ve yabancı firmaların üst düzey yöneticileri buluşturmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Bülent Kutlu, zirvenin bu yılki temasının iş dünyasının yakından takip ettiği “Transformation – Technology – Trends” kelimelerine dem vuran “The Nexttt” olduğunu kaydetti.

“İNTERNETE ERİŞİM YÜZDE 68”



Bakan Ömer Bolat, bu yılki teması “Dönüşüm – Teknoloji – Trendler” olarak belirlenen Dijital CEO ve Liderler Zirvesi’nde yalnızca bugünün değil, geleceğin ticaret ekosistemini de inşa edileceğine yürekten inandığını belirtti. 2000 yılında, dünya nüfusunun sadece yüzde 6,7’sinin internet erişimine sahip olduğunu anımsatan Bakan Ömer Bolat, “Bugün bu oran yüzde 68’e ulaşmış durumda. Artık dünya üzerinde yaşayan yaklaşık 6 milyar insan aktif birer internet kullanıcısı. Bugün dijital ekonomi, küresel gayri safi hasılanın yüzde 15’ini oluşturuyor” dedi. Artık üretimde, ticarette, tüketimde, enerjide, bilgi teknolojilerinde ve daha birçok alanda sürdürülebilirlik ilkesinin hayatımızı şekillendirdiğini ifade eden Bakan Ömer Bolat, “2030’a kadar sürdürülebilirlik temelli yatırımların toplam hacminin 10 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor.

YERLİ DÖNÜŞÜM



Geleceği bugünden inşa eden iki ana unsurun sürdürülebilirlik ve dijitalleşme olduğunu söyleyen Bakan Ömer Bolat, “İklim değişikliğiyle her alanda mücadele ederek gelecek nesillerimize her anlamda daha yaşanır bir dünya miras bırakmak için yeşil dönüşümü; teknolojinin hızlı gelişiminden hayatın her alanında faydalanmak için dijital dönüşümü şekillendiriyoruz. İkiz dönüşüm; yani yeşil ve dijital dönüşüm, birbirini besleyen iki ana eksenin yolculuğu. Biz buna bir de yerli dönüşümü ekliyoruz ve adına üçüz dönüşüm diyoruz” dedi.

GÜLTEPE “DİJİTAL KABİLİYET ARTMALI”





Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe ise açılışta yaptığı konuşmasında hedeflerinin dijitalleşen, yeşil dönüşümü başaran, inovasyonla fark yaratan bir Türkiye olduğunu belirterek, “Bu vizyona katkı sunan tüm liderleri, CEO’ları ve girişimcileri gönülden kutluyorum. Yapay zekadan veri ekonomisine, bulut sistemlerden otonom üretime kadar her alanda dijital kabiliyetini artıran ülkeler, küresel rekabette öne çıkıyor. Bugün artık mal ve hizmet akışının neredeyse her aşaması dijital sistemlerle yönetiliyor. Bu tablo bize açık bir mesaj veriyor: Üretimden lojistiğe, pazarlamadan müşteri deneyimine kadar her aşamada dijital kapasitemizi güçlendirmek zorundayız” diye konuştu.

