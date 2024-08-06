Yolcu360, araç kiralamada hedef büyüttü

Yolcu360, 2015 yılında Silikon Vadisi’nde kurulmuş, koşulsuz misafir mutluluk vizyonu ile iş yapan ve tüm dünyada araç kiralamayı kolaylaştıran bir platform. Hedefi Türkiye’den çıkmış başarılı teknoloji şirketleri arasına girmek. Bağımsız kuruluşların yaptığı araştırmalara göre, hali hazırda kendi sektöründe pazar ve marka lideri olan Yolcu360, ‘Bookcars’ markası ve 500’in üzerinde iş ortağı ile araç kiralama sektöründe bir dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor. Bugün, araç kiralamak isteyen her 5 kişiden 4’ünün araç kiralama yapmadan önce Yolcu360’ı ziyaret eder hale geldiğini söyleyen Yolcu360 Kurucu CEO’su Umut Yıldırım, “Sektör memnuniyet oranına kıyasla Yolcu 360'ın memnuniyet skorları 90’ın üzerinde. 100’den fazla ülkede iyi fiyat ve yüzde 100 iade imkanı ile aracınızı gönül rahatlığıyla Yolcu360 üzerinden kiralayabilirsiniz” diyor.

TÜRKİYE’DE 500 MİLYON DOLARLIK SEKTÖR

Yüksek faiz ortamına rağmen 2023’ün ilk yarıyılına kıyasla 2024’ün ilk yarıyılında cirosunu yüzde 70 arttırmayı başaran platform, geçen yıl bin civarında olan şirket üye sayısını da bu yıl 6 binin üzerine çıkarak rekor büyüme gösterdi. Bu 6 bin şirketin yüzde 50'sinden fazlası 100 ve üzeri çalışan sayısına sahip. Hedeflerinin 2025'te ilk 500 sanayi şirketinin yarısına hizmet verir hale gelmek olduğunu söyleyen Yıldırım, şunları anlatıyor:

“Araç kiralama Türkiye’de 500 milyon doların üzerinde, dünyada ise 120 milyar dolar büyüklüğünde bir sektör. 100 yıllık bir sektör olmasına rağmen hala her yıl yüzde 10 oranında büyümesine devam ediyor. Türkiye’de 5 bin, dünyada 100 binden fazla küçüklü büyüklü araç kiralama şirketi olduğu öngörülüyor. Yolcu360 olarak tüm dünyada 200’ün üzerinde araç kiralama iş ortağımız ile Türkiye'de 2 binin üzerinde noktada, dünyada ise 20 binden fazla noktada araç kiralama hizmeti sunuyoruz.”

TEDARİKÇİLER TEK PLATFORMDA TOPLANIYOR

Yeni çağ ve Z jenerasyonu birçok alanda olduğu gibi seyahat alanında yepyeni alışkanlıklara öncülük etti. Daha önce hayatımızda olmayan veya seyrek olan seyahat alışkanlıkları şu an günlük hayatımızın tam kalbinde. Rekabeti yüksek olan seyahat sektöründe araç kiralama işlemlerinde de zahmetsizlik ön planda. Yolcu360’ın tüm dünyada araç kiralamayı kolaylaştıran bir platform olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Yüzlerce araç kiralama tedarikçisini tek bir platformda topluyoruz. Yılda yarım milyonun üzerinde misafir devamlı olarak bizi tercih ediyor. Hali hazırda filomuzda elektrikli ve hibrit araçlar bulunuyor. Tedarikçilerimizin filosunun yüzde 10’dan fazlasının elektrikli olmasını öngörmekteyiz. 2030 yılında tedarikçilerimizle birlikte karbon ayak izini yüzde 90 oranında azaltacak modelde ve hedefte kararlıyız” diye ekliyor.

YÜZDE 91 İLK AKLA GELEN MARKA

Yolcu360’da 10’larca marka model araç bulunuyor. Ancak kullanıcıların yüzde 70’ten fazlasının tercihi ekonomi modellerden yana. Bunlar ise genelde Fiat Egea, Ford Focus ve benzeri araçlar şeklinde sıralanıyor. Bir dakikanın altında araç kiralama hizmeti sunduklarını vurgulayan Yıldırım, şöyle devam ediyor:

“Bu yıl ile ortalama hizmet süremizi de bir saatin altına indirmiş bulunuyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun ister şirket çalışanı ister kişisel kiralama olsun bir saatten daha kısa sürede sorununuzu çözmek hedefindeyiz. Bunun için inhouse olarak özel yazılımlar geliştirdik. Tüm süreci A’dan Z’ye hızlı bir şekilde yönetiyoruz. Bu nedenle özellikle şirketler için sunduğumuz ürünümüzde ‘kullanıcı terk oranı’ neredeyse sıfıra yakın. Bugün araç kiralama denildiğinde yüzde 91 ile ilk akla gelen markayız.”

Yaklaşık 160 kişiye istihdam sağlayan platform, yoğun istek üzerine araç kiralama ile tamamlayıcı hizmet olduğu düşünülen yeni bir hizmete de başlamış durumda. Artık, Yolcu360 uygulaması web sitesi ve çağrı merkezi üzerinden yurtiçi ve yurtdışı uçak biletleri de satın alınabiliyor.

GÜNLÜK KİRALAMA YÜZDE 35 ARTTI

Türkiye’de ortalama kiralama süresi 6 gün. Bu sürenin tekrar eden misafirlerinde yüzde 50 oranında daha fazla olduğunu söyleyen Yıldırım, “Günlük kiralama ücretlerini değerlendirdiğimizde ise geçen yıla oranla yüzde 35 üzerinde bir artış ile 750-3 bin 500 TL bandında seyrediyor. Bu rakam marka ve modele göre değişiklik gösteriyor” diyor.