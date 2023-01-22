Yüksek temettüyle parlayan 32 hisse

2023’te dağıtılabilecek temettülere ilişkin beklentiler oluşmaya başladı. Biz de 2018-2022’de en az dört defa temettü ödeyen, temettü verimliliği yüzde 5 ve üzerinde olan 32 hisseyi belirledik.

Bu 32 hissenin ortalamada yatırımcılarına borsa, döviz ve altından daha çok kazandırdığı görülüyor.

Borsa İstanbul’da (BİST), 2022 yıl sonu bilançoları ocak ayı sonunda açıklanmaya başlayacak. 2022 yılı net kârlarının gelmesiyle şirketlerin 2023’te dağıtabilecekleri temettülere ilişkin beklentiler de oluşmaya başlıyor.

BİST’te işlem gören şirketlerin 2022/12 dönemine ait bilanço sonuçları, mart ayının ortasına kadar tamamlanacak.

Olağan genel kurullarının gerçekleştirildiği mart-haziran döneminde temettüyle ilgili bilgilendirmeler ve haber akışları da yoğun olacak.

Borsa ve temettü yatırımcılarının dikkati de şirketlerden gelecek açıklamalara çevrilecek.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.