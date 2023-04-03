Tesla satışları indirimlere rağmen beklentilerin altında kaldı

Elektrikli otomobil, SUV ve ağır kamyon üreticisi, Ocak ve Mart ayları arasında dünya çapında 422.875 araç teslim ettiğini ve bu rakamın bir yıl önceki 310.000'in biraz üzerinde olduğunu söyledi.

Şirket aynı dönemde Austin (Teksas), Berlin ve Şangay yakınlarındaki yeni fabrikalarda üretimin artırılmasının ardından 440.808 araç üretti.

Bu çeyrekte 412.180 Model Y ve Model 3 satıldı. Bir yıl önce satılana kıyasla neredeyse %40 artış anlamına geliyor.

Ancak Model X büyük SUV ve Model S sedan satışları yaklaşık %38 düşüşle 10.695'e geriledi.

Ocak ve martta fiyat indirmişti

Tesla, Ocak ayında dünya çapında fiyatları %20'ye varan oranlarda düşürdü ve Mart ayında bazı indirimler daha yaptı.

Araç satışlarındaki %36'lık artış, şirketin öngörülebilir gelecekte teslimatları yılda yaklaşık %50 artırma vaadinin gerisinde kalıyor.

Mart ayının başlarında, CEO Elon Musk, satın alınabilirliğin birçok Tesla sahibi için "sınırlayıcı faktör" olmaya devam ettiğini itiraf etti.

En çok satan Model Y ABD'de 54.990 dolardan başlarken, Model 3'ün baz fiyatı 42.990 dolar. Model S'in başlangıç fiyatı 89,990 dolar iken, X 99,990 dolardan başlıyor.