Otomobil sahibi olmak isteyenler güncel fiyatları araştırıyor. Peki en düşük fiyatlı otomobil modelleri hangileri? Sıfır km araç almak isteyenler için 200 bin TL altındaki modelleri sıraladık. İşte 2021 ve 2020 modellerinin yer aldığı o liste…

Veri ve analiz şirketi Cardata, 200 bin liranın altındaki otomobilleri Ekonomist için listeledi. Listede en düşük fiyat 124 bin TL oldu. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın göre, 2021’de sıfır km bir otomobil satın almanın ilk başlangıç seviyesi ortalaması 140 bin TL’ye çıkacak.

İşte Türkiye’de 200 bin TL altında satışı yapılan otomobil modelleri (Listeyi görmek için görsellere tıklayın)