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2023'te en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu

Türkiye ikinci el çevrim içi araç pazarında geçen ay Volkswagen en çok tercih edilen marka olurken, model bazında binekte en çok Egea, hafif ticaride ise Doblo satıldı.

13 Ocak 2024 | 11:10
Son Güncellenme: 13 Ocak 2024 | 11:59
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2023'te en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlediği verilere göre, 2022'de 1 milyon 811 bin 498 aracın satıldığı ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında, satış sayısı 2023'te 1 milyon 881 bin 97 oldu. Böylece satışlarda yıllık bazda yaklaşık yüzde 4 artış gerçekleşti.

2023 yılında 4 milyon 151 bin 644 ilan yayınlanırken, bunların yüzde 45'i satıldı.

Satışlarda otomobillerin payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı da yüzde 19 olarak hesaplandı.

En çok satılan 10 markanın pazardaki payı 75,6 oldu

İkinci el çevrim içi pazarda 2023'te en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 241 bin 656 satış ile Volkswagen oldu. Bunu, 230 bin 154 ile Renault ve 223 bin 745 ile Fiat takip etti.

Satış sıralamasında 183 bin 866 adetle Ford, 105 bin 568 ile BMW, 99 bin 259 adetle Opel, 90 bin 578 ile Peugeot, 90 bin 324 ile Mercedes-Benz, 88 bin 142 ile Hyundai ve 70 bin 299 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.

2023'te ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 1 milyon 881 bin 97 aracın yüzde 75,6'sını söz konusu ilk 10 marka gerçekleştirdi.

Egea ilk sırada yer aldı

İkinci el çevrim içi binek otomobil pazarında geçen yıl 1 milyon 529 bin 139 binek araç satışı gerçekleşti. Fiat Egea modeli 73 bin 670 ile yılın en çok tercih edilen modeli oldu.

Egea'yı, 68 bin 817 ile Clio, 67 bin 669 satışla Passat, 65 bin 278 adetle Megane, 47 bin 86 ile Focus, 44 bin 349'la Corolla, 40 bin 640 satışla Astra, 36 bin 357 ile BMW 5 Serisi, 35 bin 370 satışla BMW 3 Serisi ve 34 bin 460 ile VW Polo takip etti.

Söz konusu 10 model, toplam binek satışlarının yüzde 33,6'sını oluşturdu.

En çok tercih edilen hafif ticari model Fiat Doblo oldu

Çevrim içi pazarda geçen yıl 351 bin 958 adet hafif ticari araç satışı gerçekleşti.

Fiat'ın Doblo, 49 bin 270 satışla 2023 yılında en çok tercih edilen model oldu. Ford Transit/Tourneo Courier, 46 bin 211 ile ikinci ve Fiat Fiorino da 43 bin 831 satışla üçüncü sırada konumlandı.

Bu modelleri, 22 bin 366 satışla VW Cady, 21 bin 346 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 18 bin 173 ile VW Transporter, 17 bin 999 ile Ford Transit, 14 bin 815 ile Renault Kangoo, 12 bin 51 ile Peugeot Partner ve 11 bin 809 ile Citroen Berlingo izledi.

Söz konusu 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 73,3'ünü oluşturdu.

Türkiye pazarı satış hızı, ortalama 48 gün seviyesinde kaydedilirken, en hızlı satılan marka 39 günle Renault oldu. En yavaş satılan marka ise 70 günlük satış hızıyla BMW olarak belirlendi.

Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el çevrim içi araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Raporda yer alan satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun çevrim içi pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo ve VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra kurumsal ikinci el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi kurum ve platformlar yer alıyor.

Rakamlara bireysel araç ilanları dahil edilmiyor. Çevrim içi platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Bunlardan ilki, değişen pazar koşullarına göre araç fiyatı revize edilerek ilanın yeniden yayınlanması. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor. İkinci sebep ise satış. Kurum, aracı sattığı için ilandan çekiyor. İlandan tamamen kaldırılan araçlar, "satış" olarak kabul ediliyor.

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