2024'te öne çıkabilecek 8 sektör

BİST-100 Endeksi hafta başından bu yana yukarı yönlü denemeler yapsa da bu denemelerinde 100 günlük hareketli ortalamanın da geçtiği 7.850-7.900 bandını aşamamıştı. Aynı bölgeden ekim ayından bu yana devam eden aşağı yönlü trend direncinin de geçtiği kaydedilirken bu nedenle söz konusu bölgenin aşılmasının teknik görünümün güçlenmesine katkı sağlayacağı öngörülüyor. Endeksin bugün 7.920’lerin üzerine çıktığı görülürken kısa vadede bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanıp sağlanamayacağı ve 8.000 hedefine ulaşıp ulaşamayacağı takip edilecek.

Borsada kısa vadede görünüm böyleyken ALB Yatırım Araştırma Yönetmeni Uğur Aydın, 2024’ü ‘ilk yarı’ ve ‘ikinci yarı’ olarak ikiye ayırarak oluşabilecek tabloyu özetledi. ALB Yatırım Araştırma Yönetmeni Uğur Aydın’ın 2023 değerlendirmeleri ve yurtiçi piyasalara ilişkin 2024 yılı projeksiyonları şöyle:

2023’ÜN PERFORMANS OLARAK ÖNE ÇIKAN VE GERİDE KALAN HİSSELERİ

“Borsanın performansı açısından temel gösterge olan BİST-100 Endeksi’nin nominal getirisi 2023 yılında enflasyon altında kalsa da her zaman olduğu gibi endekse relatif performans açısından çok yüksek getiriler sağlayan hisseler ve endeksin çok altında negatif performans gösteren hisseler de oldu.

2023’te BİST-100 Endeksi’ne relatif en yüksek getiri sağlayan ilk 10 BİST-100 hissesi; Borusan Boru, Mia Teknoloji, YEO Teknoloji, Oyak Çimento, Konya Çimento, Alfa Solar Enerji, Coca-Cola İçecek (CCI), Migros, BİM Mağazalar oldu.

BİST-100 Endeksi’ne relatif geride kalan taraftaysa Çan2 Termik, Imaş Makine, Penta Teknoloji, Hektaş, Aksa Enerji, Vestel Elektronik, Karsan Otomotiv, Kızılbük GYO, Akfen GYO ve Koza Altın gibi önemli şirketler dikkat çekti.”

TALEP ESNEKLİĞİ DÜŞÜK VE İSKONTOSU DEVAM EDEN SEKTÖRLER

“2024 yılında hisse senedi performanslarında değişen konjonktür ve beklentilere göre ayrışmalar yaşanacaktır. Öngörülebilir vadede makroekonomik ortamda oluşabilecek eğilimlere baktığımızda 2024 yılını relatif anlamda öne çıkabilecek sektörleri tespit etmek açısından iki bölüme ayırmak gerektiğini düşünüyoruz.

Yüksek faiz ortamının etkili olmaya devam edeceği yılın ilk yarısında; iç ve dış talepte yavaşlamayla büyümeye duyarlı, talep esnekliği yüksek ve sermaye yapısında borcun payı yüksek sektörlerde bilançolarda bozulmaların yaşanması ve mevduat getirilerinin cazibesini artırması sebebiyle belirsiz bir süre endeksin yatay bir trend izlediğini görebiliriz. Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin yol açabileceği belirsizlik artışı da orta vadeli olarak BİST-100 Endeksi’nde görülebilecek yatay eğilimi destekleyebilir.

POZİTİF AYRIŞABİLECEK SEKTÖRLER

Yüksek faiz ortamından ve ekonomideki yavaşlamadan görece daha az olumsuz etkilenecek sektörler ise endeks üzeri performans gösterebilir. Bu kapsamda talep esnekliği düşük ve iskontosu devam eden havacılık, gıda ve giyim perakende, gıda ve içecek, telekom, enerji dağıtım, sigorta, banka ve holding sektörleri borsada belirsiz bir süre boyunca devam edebilecek yatay eğilimden pozitif ayrışarak yatırımcıya reel getiri sunabilir.”

2024’ÜN İKİNCİ YARISINDA NASIL BİR TABLO OLUŞABİLİR?

“Yerel seçimler sonrasında artabilecek yabancı fon akımları ve enflasyonda 2024 Haziran itibarıyla görülebilecek zirvenin faizlerde düşüş beklentisini öne çıkarması ise yılın ikinci yarısına ilişkin beklentilerin fiyatlanmasıyla borsada genele yayılan bir yükseliş trendinin başlamasına yol açabilir. Bu bağlamda bir süre yatay trend izleyeceğini düşündüğümüz BİST-100 Endeksi’nde yerel seçimler sonrası artma potansiyeli olan yabancı yatırımcı girişleri ile enflasyon ve faiz oranlarında haziran sonrasında oluşabilecek düşüşün önden fiyatlanma isteğinin genel bir yükseliş trendi başlatabileceği kanaatindeyiz.

2024 yılında beklenmedik sürpriz gelişmeler dışında, şirket finansal performansları açısından yurtiçi ve küresel ekonomik aktivitenin seyri, enflasyonun izlediği eğilim, faiz oranları, yerel seçim eksenindeki siyasi gelişmeler ve başta FED olmak üzere büyük merkez bankalarının belirlediği global finansal koşullar hisse piyasalarındaki genel yönün belirlenmesinde etkili olacak faktörler olarak görünüyor.”

“ENFLASYON MUHASEBESİ F/K GİBİ ÇARPANLARDA DEĞİŞİKLİĞE YOL AÇABİLİR”

“BİST-100 Endeksi; cari F/K oranı 6,5x seviyesiyle tarihsel ortalamasına ve benzer ülke borsaları ortalamasına göre daha düşük seviyede bulunmaya devam ediyor. Son yıllarda şirket finansal performanslarındaki güçlenmenin fiyatlara tam olarak yansımadığını ve hisse piyasalarındaki F/K gibi değerleme metriklerinin tarihsel ortalamanın oldukça altında seyretmeye devam ettiğini mümkün. Fakat yıl sonunda banka ve finans kurumları dışında uygulanabilecek enflasyon muhasebesinin F/K gibi çarpanlarda değişikliğe yol açabileceğine dikkat edilmelidir.”

CDS’LERDE İYİLEŞME SÜRECEK Mİ, BU DURUM BORSAYI NASIL ETKİLER?

“Kredi temerrüt swapı risk priminin (CDS) seyri, özellikle tahvil ve Eurobond fiyatlamalarında belirleyici en önemli faktörlerden biri olmakla birlikte hisse senedi piyasalarında da F/K çarpanlarının belirlenmesinde etkili faktörlerden biri. Düşük F/K çarpanına sahip ülke borsaları daha yüksek hisse piyasası risk primiyle işlem görürken, görece yüksek F/K çarpanlarına sahip ülkelerde hisse piyasası risk primleri de düşük oluyor. Hisse senedi ve tahvil gibi varlıkların fiyatları ve risk primleri arasındaki bu ters yönlü ilişki özellikle Türkiye benzeri gelişen ülke sermaye piyasalarında çok daha belirgin görünüyor. 2023 Haziran ayında başlayan ‘rasyonel ekonomi politikaları’ ve ‘normalleşme’ ülke riskinde düşüşe, TL varlıklarda da değerlenmeye yol açtı.

2024 yılında enflasyonda düşüş, döviz rezervlerinde toparlama, KKM’den çıkış, swap hatlarında olası normalleşme ile yabancı yatırımcının TL’ye serbest erişimi ve global finansal koşullarda oluşabilecek gevşeme, ülke risk primi CDS’te iyileşmenin devamını getirebilir. Bunun doğal sonucu ise BİST-100 F/K oranının gelişen ülke emsallerine yaklaşması olacak. Şu anda 2024 tahmini 3,9x F/K ile işlem gören BİST-100 Endeksi’nde, yaptığımız regresyon analizine göre CDS 250 olması durumunda 2024 kârları üzerinden F/K 5,5x, CDS 200 olması durumunda ise 7,2x olabilir. 250 CDS ve 5,5x F/K seviyesinin BİST-100 için uzun vadeli ima ettiği yükseliş potansiyeli yüzde 43 olarak görünüyor. Şirket kârlarının seyrine yönelik belirsizlik olmakla birlikte mevcut projeksiyonlar çerçevesinde BİST’in F/K bazında iskontosunun sürdüğünü ve CDS’te düzelmenin F/K oranlarında daha yüksek seviyelerin belirlenmesini getirebileceğini söylemek mümkün.”

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