Uzayda ticaret başladı: Plan-S ilk yakın yörünge uydu operatörü oldu

Cep telefonlarına uydudan servis

Özdemir Gümüşay, IoT haberleşmesi konusunda enerji sektörüyle çalıştıklarını ve elektrik sayaçlarının endeks okumalarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Su ve doğal gaz sayacı okuması konusunda benzer bir çalışmanın sürdüğünü anlatan Gümüşay, kamunun enerji, güvenlik ihtiyaçlarına yönelik başarılı testlerin ardından saha uygulamalarına başladıklarını bildirdi. Gümüşay, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de kullanım alanı çok hızlı artıyor. Sahada 1000'e yakın cihazı kullanıma aldık. Türkiye dışında yetkilendirmeyle beraber Körfez bölgesinde petrol ve doğal gaz boru hatlarının, kaynakların izlenmesi, deniz ve okyanuslarda varlık, konteyner takibi, balıkçı gemilerinin takibi uygulama alanları söz konusu. Özellikle alanlarda mesela şu anda Antarktika'da ODTÜ bilim ekibiyle gönderdiğimiz 4 cihazımız var. İletişimin karasal yöntemlerle mümkün olmadığı her yerde çok çeşitli ihtiyaçlara cevap veriyoruz."

Telekom ve uzay sektörlerinin birbirlerine çok fazla yakınlaştığına dikkati çeken Özdemir Gümüşay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyada karasal ağların kapasite yetersizliğinden değil ama fizibil olmaması nedeniyle uydu teknolojileri ciddi ilgi çekiyor. Cep telefonlarına uydudan servis vermeye yönelik birçok çalışma var. Bu çalışmalara Türkiye'den biz de dahil oluyoruz. İşin AR-GE ve geliştirme tarafındayız şu aşamada, fizibiliteler yapıyoruz. Bununla birlikte mobil operatörlerle de bazı konularda ortak çalışmalarımız var. Amacımız Türkiye'nin burada da kendi yerli-milli çözümünü ortaya koyması için vesile olmak. Bunu tek başımıza yapmak istemiyoruz, belki mümkün de değil tek başımıza yapmamız. O yüzden hem uzay sektöründeki oyuncular hem mobil operatörler hem kamu olacak şekilde birlikte bir hareketle bunu yapmak istiyoruz. Bu birçok ülke için stratejik bir konu aynı zamanda Batılı çözümlere dayalı bir haberleşme altyapısını kurmak özellikle ülkemiz için stratejik anlamda doğru bir hamle olmaz. Dolayısıyla bu anlamda elimizden geldiğince işin teknoloji tarafından başlayarak çalışmalar yürütüyoruz."

"Cesur hamlelerle desteklenmeli"

Gümüşay, dünyada uzay alanında bir paradigma değişimi yaşandığını, kamu tekelindeki uzay sektörünün adım adım özel sektörün işin içine dahil olmasıyla daha dinamik bir hal aldığını vurguladı.

Yeni özel sektör oyuncularının ortaya çıkmasının mutluluk verici olduğunu dile getiren Gümüşay, bu sürecin daha cesur hamlelerle desteklenmesinin önemini vurguladı. Gümüşay, "Bunun örneğini ABD'de gördük. Bugün SpaceX bu kadar büyük bir şirketse NASA'nın bütün misyonlarını SpaceX'e emanet etmesiyle başladı. Özel sektör dinamikleri her şeyi çok daha hızlı ve daha iyi şekilde çözmeye müsait. Türkiye'de bu tür fırsatlar var önümüzde." dedi.