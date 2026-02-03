YKS başvuruları ne zaman başlıyor? 2026 YKS başvuru ücreti ne kadar?

Henüz oturum başı ödenecek sınav ücreti resmi olarak açıklanmadı. Ücretler, 6 Şubat Cuma günü yayımlanacak olan 2026-YKS Kılavuzu ile birlikte netleşecek. Adaylar ödemelerini ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile veya anlaşmalı bankalar üzerinden yapabilecekler.

Kritik Hatırlatma: TYT oturumuna girmek tüm adaylar için zorunludur. Ancak 4 yıllık bir lisans bölümü hedefliyorsanız AYT oturumunu, dil puanıyla tercih yapacaksanız YDT oturumunu da mutlaka başvuru ekranında seçmeniz gerekmektedir.