YKS başvuruları ne zaman başlıyor? 2026 YKS başvuru ücreti ne kadar?

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için maratonun en önemli bürokratik aşamasına girmiş bulunuyoruz. Üç ayrı oturumda tamamlanacak olan YKS'nin TYT, AYT, YDT oturumu için başvurular yakında başlıyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan güncel takvimle birlikte, milyonlarca gencin beklediği 2026-YKS maratonu bu hafta resmen start alıyor. Başvuru süreci, sınav tarihleri ve sonuç günü netleşirken adaylar için hazırlık süreci artık en kritik evresine girdi.
YKS 2026 Başvuru Takvimi
Normal Başvuru Dönemi: 6 Şubat 2026 Cuma – 2 Mart 2026
Geç Başvuru Dönemi: 10 Mart – 12 Mart 2026 (Ücret %50 artırımlı ödenir)
Başvuru Merkezi: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya ÖSYM AİS Mobil Uygulaması.
Sınav Oturumları ve Saatleri
Haziran ayının üçüncü haftasında gerçekleştirilecek olan sınavların programı şu şekildedir:
|Oturum
|Sınav Adı
|Sınav Tarihi
|Sınav Saati
|1. Oturum
|TYT (Temel Yeterlilik Testi)
|20 Haziran 2026 Cumartesi
|10:15
|2. Oturum
|AYT (Alan Yeterlilik Testleri)
|21 Haziran 2026 Pazar
|10:15
|3. Oturum
|YDT (Yabancı Dil Testi)
|21 Haziran 2026 Pazar
|15:45
Sonuç Tarihi: 22 Temmuz 2026
Henüz oturum başı ödenecek sınav ücreti resmi olarak açıklanmadı. Ücretler, 6 Şubat Cuma günü yayımlanacak olan 2026-YKS Kılavuzu ile birlikte netleşecek. Adaylar ödemelerini ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile veya anlaşmalı bankalar üzerinden yapabilecekler.
Kritik Hatırlatma: TYT oturumuna girmek tüm adaylar için zorunludur. Ancak 4 yıllık bir lisans bölümü hedefliyorsanız AYT oturumunu, dil puanıyla tercih yapacaksanız YDT oturumunu da mutlaka başvuru ekranında seçmeniz gerekmektedir.