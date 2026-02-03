ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,59
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7079,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13755,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Ramazan Bayramı ne zaman, hangi ay? 2026 Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı?

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi ay? 2026 Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı?

2026 yılı dini takvimi, Ramazan ayının bahar aylarına denk gelmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş için şimdiden merak konusu oldu. Peki Ramazan Bayramı ne zaman, hangi ay? 2026 Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı?


Ramazan Bayramı ne zaman, hangi ay? 2026 Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre 2026 yılında Ramazan ayı ve bayramı, kıştan bahara geçiş dönemine denk geliyor. Özellikle öğrenci ve öğretmenlerin merakla beklediği "ikinci ara tatil ile bayram birleşecek mi?" sorusu da takvimin netleşmesiyle yanıt buldu. 

Ramazan Bayramı ve İkinci Ara Tatil Birleşiyor

Öğrencilerin ve velilerin en çok merak ettiği konu olan "ara tatil" bu yıl Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk geliyor. MEB'in yayımladığı takvime göre:

İkinci Ara Tatil Başlangıcı: 16 Mart 2026, Pazartesi

İkinci Ara Tatil Bitişi: 20 Mart 2026, Cuma

Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart 2026, Perşembe (Ara tatil içinde)

Bayram Başlangıcı (1. Gün): 20 Mart 2026, Cuma (Ara tatilin son günü)

Sonuç: Öğrenciler, 13 Mart Cuma günü ders bitimiyle tatile girecek ve 23 Mart Pazartesi gününe kadar toplamda 9 günlük kesintisiz bir tatil yapacaklar. Bu sayede Ramazan Bayramı, 2026 yılında ikinci dönem ara tatili ile tamamen birleşmiş olacak.

Diyanet ve Resmi Tatil Takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre Ramazan Bayramı süreci şu şekildedir:

TarihGünStatü
19 Mart 2026PerşembeRamazan Bayramı Arifesi (Yarım Gün)
20 Mart 2026CumaRamazan Bayramı 1. Gün (Resmi Tatil)
21 Mart 2026CumartesiRamazan Bayramı 2. Gün (Resmi Tatil)
22 Mart 2026PazarRamazan Bayramı 3. Gün (Resmi Tatil)

3 2026 Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı?

2026 Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı?

Bugün 3 Şubat 2026 itibarıyla;

Ramazan ayının başlangıcına (18 Şubat) 15 gün,

Ramazan Bayramı'na ise tam 44 gün kalmıştır.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL