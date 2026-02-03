Ramazan Bayramı ne zaman, hangi ay? 2026 Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre 2026 yılında Ramazan ayı ve bayramı, kıştan bahara geçiş dönemine denk geliyor. Özellikle öğrenci ve öğretmenlerin merakla beklediği "ikinci ara tatil ile bayram birleşecek mi?" sorusu da takvimin netleşmesiyle yanıt buldu.
Ramazan Bayramı ve İkinci Ara Tatil Birleşiyor
Öğrencilerin ve velilerin en çok merak ettiği konu olan "ara tatil" bu yıl Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk geliyor. MEB'in yayımladığı takvime göre:
İkinci Ara Tatil Başlangıcı: 16 Mart 2026, Pazartesi
İkinci Ara Tatil Bitişi: 20 Mart 2026, Cuma
Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart 2026, Perşembe (Ara tatil içinde)
Bayram Başlangıcı (1. Gün): 20 Mart 2026, Cuma (Ara tatilin son günü)
Sonuç: Öğrenciler, 13 Mart Cuma günü ders bitimiyle tatile girecek ve 23 Mart Pazartesi gününe kadar toplamda 9 günlük kesintisiz bir tatil yapacaklar. Bu sayede Ramazan Bayramı, 2026 yılında ikinci dönem ara tatili ile tamamen birleşmiş olacak.
Diyanet ve Resmi Tatil Takvimi
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre Ramazan Bayramı süreci şu şekildedir:
|Tarih
|Gün
|Statü
|19 Mart 2026
|Perşembe
|Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım Gün)
|20 Mart 2026
|Cuma
|Ramazan Bayramı 1. Gün (Resmi Tatil)
|21 Mart 2026
|Cumartesi
|Ramazan Bayramı 2. Gün (Resmi Tatil)
|22 Mart 2026
|Pazar
|Ramazan Bayramı 3. Gün (Resmi Tatil)