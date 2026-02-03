Ramazan Bayramı ne zaman, hangi ay? 2026 Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı?

Ramazan Bayramı ve İkinci Ara Tatil Birleşiyor

Öğrencilerin ve velilerin en çok merak ettiği konu olan "ara tatil" bu yıl Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk geliyor. MEB'in yayımladığı takvime göre:

İkinci Ara Tatil Başlangıcı: 16 Mart 2026, Pazartesi

İkinci Ara Tatil Bitişi: 20 Mart 2026, Cuma

Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart 2026, Perşembe (Ara tatil içinde)

Bayram Başlangıcı (1. Gün): 20 Mart 2026, Cuma (Ara tatilin son günü)