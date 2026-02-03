Adanalı öğrencilerden milli başarı

Adanalı gençler kano ve kürek sporunda yakaladıkları milli başarılarla Türkiye’nin göğsünü kabarttı. Milli Kürekçiler Nil Sevindik, Hasan Ali Çiçek ve Efe Kara ile Milli Kanocular Neva Öndün ve Ilgın Ekşioğlu, eğitim gördükleri İstanbul Lider Koleji Adana Kampüsü’nde İcra Kurulu Başkanı Filiz Kepme ile buluştu. Öğrencilerini tebrik eden Kepme, kazanılan madalyaların tesadüf olmadığını belirterek "Öğrencilerimizin hayallerinden madalyaya uzanan her adımında yanındayız. Milli sporcularımızın Avrupa ve Türkiye kürsülerinde yer alması, doğru kurgulanmış bir eğitim-spor dengesinin sonucudur" ifadelerini kullandı.

‘ONLAR ÖNCE KENDİLERİNİ TEMSİL ETMEYİ ÖĞRENDİLER’

Okulda düzenlenen kutlama töreninde milli sporculara seslenen Filiz Kepme “Bugün meselemiz madalyalar değil, mesele şu… Çocuklarımız günü herkesten önce karşılamayı öğrendi, soğuk suda vazgeçmemeyi, yalnız kaldığında kendine güvenmeyi öğrendi. Bizim çocuklarımız Türkiye’yi temsil ediyor ama unutmayalım önce kendilerini temsil etmeyi öğrendiler. Çünkü biz burada yalnızca ders anlatmıyoruz, aynı zamanda karakter inşa ediyoruz” şeklinde konuştu.

‘HER ŞEYDEN ÖNCE ÇOCUKLARIMIZIN HAYALLERİNE ORTAĞIZ’

Milli sporcu olan öğrencilerinin disiplinlerini örnek göstererek “Başarı bir gün kazanılan kupa değildir, her gün tekrar edilen disiplindir” diyen Kepme, “Ben her şeyden önce onların hayallerine ortak biriyim. İnanıyorum ki sporla, bilimle, fenle büyüyen çocuklarımız sayesinde ülkemiz daha da ileriye gidecek” dedi. Eğitimde akademik mükemmeliyeti sporun disipliniyle harmanlamayı hedef haline getiren, bu yönüyle de sporcuların ilgi odağı olan İstanbul Lider Koleji’nin İcra Kurulu Başkanı Filiz Kepme “Çocuklarıma diyorum ki, asla yalnız değilsiniz, hepimiz arkanızdayız” diye seslendiği öğrencilerini “Korkmayın, daha da ileri atılın çocuklar. Yolunuz açık olsun” ifadeleriyle kutladı.

TÜRKİYE’YE ALTIN MADALYA GETİRMİŞLERDİ

Milli Kürekçiler Nil Sevindik, Efe Kara ve Hasan Ali Çiçek, Yunanistan’ın Ioannina kentinde düzenlenen Gençler Balkan Kürek Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza atmışlardı. Nil Sevindik, U17 Kadınlar ‘Tek Çifte’ kategorisinde gösterdiği üstün performansla birincilik elde ederek altın madalyanın sahibi olmuştu. Milli Kürekçiler Efe Kara ve Hasan Ali Çiçek ise U19 Erkekler ‘Dört Tek’ kategorisinde yer aldıkları ekiple birlikte yarışı birincilikle tamamlayıp ülkemize bir altın madalya daha kazandırmışlardı.

Milli Kanocu Neva Öndün, geçtiğimiz Mayıs ayında Slovakya’da düzenlenen Uluslararası Bratislava Kano Yarışları’nda 15-16 yaş kategorisinde yapılan 5000 metre yarışlarında altıncılık elde etmişti. Beş milli sporcu da kategorilerinde yurt içinde düzenlenen müsabakalarda 2025’i birinciliklerle kapatmışlardı.