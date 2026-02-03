Ramazan’da e-ticarette ne bekleniyor?

Geçtiğimiz yıl ETİD verilerine göre Ramazan döneminde e-ticarette işlem hacmi yaklaşık %20 artarken, sepet tutarları %10’un üzerinde yükseldi. E-ticaret sektöründeki genel büyüme trendine paralel olarak, bu yıl Ramazan döneminde de işlem hacminde artış yaşanması bekleniyor.

ikas ekosisteminde geçtiğimiz yıl Ramazan döneminde gözlemlenen veriler, tüketicilerin bu dönemde daha planlı ve ihtiyaç odaklı alışveriş yaptığını ortaya koydu. Ramazan’a özgü olarak tüketiciler gereksiz harcamalardan kaçınırken, alışverişlerini önceliklerine göre organize etti.

Gıda ve Hızlı Tüketim Ürünleri Öne Çıktı

Geçtiğimiz yıl Ramazan ayında bakliyat, un, yağ, şeker ve hurma gibi temel gıda ürünlerine olan talep, bir önceki Ramazan dönemine kıyasla %50’ye varan artış gösterdi. Gıda ve hızlı tüketim ürünleri, Ramazan döneminde e-ticaretteki hareketliliğin ana itici gücü oldu.

Alışveriş Saatlerinde Ramazan’a Özgü Değişim

Ramazan döneminde tüketicilerin alışveriş saatlerinde belirgin bir değişim gözlemleniyor. Geçtiğimiz yıl verilerine göre sahur saatlerinde e-ticaret hacmi normal dönemlere kıyasla yaklaşık %50 artış gösterdi. İftar öncesinde ise özellikle online market ve hızlı teslimat kanallarında yoğunluk yaşandı. Bu saat bazlı hareketlilik, Ramazan’a özgü tekrar eden bir tüketici davranışı olarak dikkat çekiyor.

Bayram Yaklaştıkça Kategori Tercihleri Değişti

Geçtiğimiz yıl Ramazan’ın son günlerine yaklaşıldığında hazır giyim ve hediye kategorilerinde hareketlilik artarken, ofis mobilyası ve inşaat malzemeleri gibi ertelenebilir harcamalarda görece bir yavaşlama gözlemlendi.

ikas CEO’su Mustafa Namoğlu, Ramazan döneminde değişen tüketici davranışlarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Geçtiğimiz yıl Ramazan’da tüketicilerin daha planlı hareket ettiğini ve alışverişlerini belirli saatlerde yoğunlaştırdığını gözlemledik. Daha az ama sepet tutarı daha yüksek alışverişler öne çıktı. E-ticaret sektöründeki genel büyümeye paralel olarak bu yıl Ramazan’da da işlem hacminde artış yaşanmasını bekliyoruz. Ramazan dönemi, e-ticaret yapan markalar için tüketici davranışlarını doğru okuyarak strateji geliştirmek açısından önemli bir fırsat sunuyor.”

Geçtiğimiz yıl Ramazan döneminde yapılan aramaların yaklaşık %60’ının mobil cihazlardan gerçekleştiği görülürken, artan sipariş yoğunluğuna paralel olarak Ramazan ve Bayram dönemlerinde lojistik faaliyetlerde normal dönemlere kıyasla yaklaşık %30’luk bir artış yaşandı.