2027 Kia Niro tanıtıldı: EV dönemi bitti, hibrit tek seçenek oldu

Ön tampon yeniden tasarlandı. Izgara bölümü siyah tampon detaylarının içine taşındı. Aynı tasarım çizgisi çamurlukların çevresine ve yan bölümlere kadar devam ediyor.

Arka tarafta ise stop lambaları daha keskin bir görünüme kavuştu. Tampon daha sade bir yapıya geçti. Kia ayrıca Ivory Silver ve Sunset Beige isimli iki yeni gövde rengini de seçeneklere ekledi.