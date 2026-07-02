2027 Kia Niro tanıtıldı: EV dönemi bitti, hibrit tek seçenek oldu

Kia, yılın başında Güney Kore'de tanıttığı yenilenen Niro modelini şimdi de ABD pazarı için duyurdu. Güncellenen SUV, yeni tasarımının yanında önemli bir değişiklikle geliyor. Model artık sadece hibrit motor seçeneğiyle satılacak.
1 Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit versiyonlar kaldırıldı
Kia, önceki yıllarda Niro'yu hibrit, şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve tamamen elektrikli olmak üzere üç farklı seçenekle sunuyordu. Ancak şirket, 2025 model yılından sonra PHEV versiyonunu üretimden çıkardı. Elektrikli Niro EV'nin de üretiminin sona ereceği uzun süredir konuşuluyordu.
2027 model Niro'nun tanıtılmasıyla bu iddia da doğrulanmış oldu. Yeni model yalnızca 139 beygir gücündeki hibrit sistemle satışa çıkacak. Bu sistem, 1.6 litrelik benzinli motoru tek elektrik motoruyla bir araya getiriyor. Güç ise altı ileri çift kavramalı otomatik şanzıman üzerinden aktarılıyor.
Elektrikli Niro'nun üretimden kalkmasının en önemli nedenlerinden biri ise Kia'nın benzer boyutlardaki yeni elektrikli modeli EV3 olarak görülüyor.
4 Tasarım daha sade hale geldi
2027 Kia Niro'nun hibrit sistemi değişmese de dış tasarımında dikkat çeken yenilikler bulunuyor. Ön bölümde artık daha dik konumlandırılmış farlar yer alıyor. Ters L şeklindeki LED aydınlatmalar ise ince bir şeritle birbirine bağlanıyor.
Ön tampon yeniden tasarlandı. Izgara bölümü siyah tampon detaylarının içine taşındı. Aynı tasarım çizgisi çamurlukların çevresine ve yan bölümlere kadar devam ediyor.
Arka tarafta ise stop lambaları daha keskin bir görünüme kavuştu. Tampon daha sade bir yapıya geçti. Kia ayrıca Ivory Silver ve Sunset Beige isimli iki yeni gövde rengini de seçeneklere ekledi.
6 İç mekânda büyük ekran dönemi
Kabin tarafında da önemli değişiklikler yapıldı. Orta konsolda artık 12,3 inçlik daha büyük bir multimedya ekranı bulunuyor. Üst donanımlarda aynı boyuttaki dijital gösterge ekranı da bu panele eşlik ediyor. Giriş seviyesinde ise 4 inçlik dijital gösterge kullanılmaya devam ediyor.
Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto tüm donanımlarda standart olarak sunuluyor. Direksiyon simidi ve havalandırma ızgaraları da yeni tasarımla birlikte değişti.
8 Güvenlik sistemleri güncellendi
2027 Niro, geliştirilen çarpışma önleme sistemiyle geliyor. SX Touring paketinde 360 derece çevre görüş kamerası da yer alıyor.
Bunun yanında Highway Drive Assist 2 adlı yeni sürüş destek sistemi de eklendi. Sistem, otoyolda belirlenen hız ve takip mesafesini korurken aracı şerit ortasında tutabiliyor.
Kia ayrıca süspansiyon ayarlarını yenilediğini ve kabin içindeki yol ile rüzgar sesini azaltmaya odaklandığını açıkladı.
11 Yeni donanım paketi geliyor
2027 model yılıyla birlikte ürün gamına S isimli yeni bir donanım paketi de ekleniyor. Böylece Niro; LX, S, EX ve SX seçenekleriyle satışa sunulacak.
Kia henüz resmi fiyatları paylaşmadı. Şirket, satışların yaz aylarında başlayacağını açıkladı. Yeni modelin başlangıç fiyatının, 2026 Niro Hybrid'in 28.885 dolarlık başlangıç fiyatının biraz üzerine çıkması bekleniyor.