5 dakikada 520 km: Çinli şirket rekor kırdığı iddiasında

CATL, yeni geliştirdiği "Shenxing Plus" batarya teknolojisi ile yalnızca 5 dakikalık şarjla yaklaşık 515 kilometre menzil sunabileceği iddiasında.

Batarya Pekin’de düzenlenen fuarda tanıtıldı. Şirketin iddiasına göre batarya aynı zamanda 1000 kilometreye kadar toplam menzil sunabiliyor.

Bataryada yüksek enerji yoğunluklu lityum demir fosfat (LFP) kimyası kullanılıyor. CATL'in iddiası BYD ile rekabeti körükleyecek türden. Çünkü her iki teknoloji devi de artık elektrikli araç bataryalarının 5 dakika gibi kısa bir sürede şarj edilebildiği iddiasında. Ancak CATL, pazartesi günü bu rekabeti bir adım ileriye taşıdı. Yeni bataryasının yaklaşık 515 km menzile sahip olduğunu duyurdu. Bu menzil, BYD’nin açıkladığı yaklaşık 402 km'lik menzilden daha uzun. CNN'in haberine göre karşılaştırma yapmak gerekirse, Tesla’nın Supercharger’ları 15 dakikalık şarjla yaklaşık 322 km menzil sunabiliyor.

CATL’nin Teknoloji Direktörü Gao Huan "Bir kez daha performans sınırlarını zorluyoruz" dedi.

CNN'in haberine göre Tesla, BMW, Volkswagen ve Ford gibi çok çeşitli otomobil markalarına tedarik sağlayan CATL, pazar araştırma şirketi SNE Research'e göre 2024'te sekizinci yıl üst üste küresel pazarda %38'lik payıyla dünyanın en büyük elektrikli pil tedarikçisi oldu. BYD, %17,2'lik payla CATL'yi takip etti.