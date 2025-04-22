ARA
DOLAR
38,26
0,15%
DOLAR
EURO
43,70
-0,93%
EURO
GRAM ALTIN
4159,00
-1,15%
GRAM ALTIN
BIST 100
9312,13
-0,10%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

5 dakikada 520 km: Çinli şirket rekor kırdığı iddiasında

Çinli elektrikli araç bataryası üreticisi CATL, rakibi BYD'nin son teknoloji ürünlerinden bile daha uzun menzil vadeden bir batarya geliştirdiğini iddia ediyor.

22 Nisan 2025 | 15:49
5 dakikada 520 km: Çinli şirket rekor kırdığı iddiasında

CATL, yeni geliştirdiği "Shenxing Plus" batarya teknolojisi ile yalnızca 5 dakikalık şarjla yaklaşık 515 kilometre menzil sunabileceği iddiasında.
Batarya Pekin’de düzenlenen fuarda tanıtıldı. Şirketin iddiasına göre batarya aynı zamanda 1000 kilometreye kadar toplam menzil sunabiliyor.

Bataryada yüksek enerji yoğunluklu lityum demir fosfat (LFP) kimyası kullanılıyor. CATL'in iddiası BYD ile rekabeti körükleyecek türden. Çünkü her iki teknoloji devi de artık elektrikli araç bataryalarının 5 dakika gibi kısa bir sürede şarj edilebildiği iddiasında. Ancak CATL, pazartesi günü bu rekabeti bir adım ileriye taşıdı. Yeni bataryasının yaklaşık 515 km menzile sahip olduğunu duyurdu. Bu menzil, BYD’nin açıkladığı yaklaşık 402 km'lik menzilden daha uzun. CNN'in haberine göre karşılaştırma yapmak gerekirse, Tesla’nın Supercharger’ları 15 dakikalık şarjla yaklaşık 322 km menzil sunabiliyor.

CATL’nin Teknoloji Direktörü Gao Huan "Bir kez daha performans sınırlarını zorluyoruz" dedi.

CNN'in haberine göre Tesla, BMW, Volkswagen ve Ford gibi çok çeşitli otomobil markalarına tedarik sağlayan CATL, pazar araştırma şirketi SNE Research'e göre 2024'te sekizinci yıl üst üste küresel pazarda %38'lik payıyla dünyanın en büyük elektrikli pil tedarikçisi oldu. BYD, %17,2'lik payla CATL'yi takip etti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 4159 -1,15%
  • ALTIN ONS 3381,45 -1,31%
  • BIST 100 9312,13 -0,1%
  • DOLAR/JAPON YENI 141,563 0,494%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38088 -0,24345%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 81,525 0,7601%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,2556 0,1545%
  • EURO/DOLAR 1,1423 -0,7968%
  • EURO/TURK LIRASI 43,7025 -0,9255%
  • STERLIN/DOLAR 1,33358 -0,33817%
Borsa Haberleri
Borsa yarın (23 Nisan) kapalı mı? Borsa İstanbul resim tatil takvimi
21 Nisan borsada gün sonu rakamları
Bir şirketten daha temettü kararı var: 49,78 TL
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası cuma gerçekleşecek
Mavi Giyim bedelsiz tarihi belli oldu
Bir şirket daha halka arz sürecinde
Kocaer Çelik temettü kararını duyurdu (2025)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 300
Alarko, Cola, Enerjisa, Arçelik... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Anadolu Grubu Holding’den bedelsiz açıklaması
Borsa İstanbul’dan bir hissede brüt takas tedbiri
Borsada dün temettü dağıtma kararı duyuran 6 şirket
BIST Temettü endekslerinde değişiklik: 15 hisse...
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (22 Nisan)
Bu hafta temettü dağıtacak 8 şirket
GERİ
İLERİ
Borsa yarın (23 Nisan) kapalı mı? Borsa İstanbul resim tatil takvimi
21 Nisan borsada gün sonu rakamları
Bir şirketten daha temettü kararı var: 49,78 TL
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası cuma gerçekleşecek
Mavi Giyim bedelsiz tarihi belli oldu
Bir şirket daha halka arz sürecinde
Kocaer Çelik temettü kararını duyurdu (2025)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 300
Alarko, Cola, Enerjisa, Arçelik... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Anadolu Grubu Holding’den bedelsiz açıklaması
Borsa İstanbul’dan bir hissede brüt takas tedbiri
Borsada dün temettü dağıtma kararı duyuran 6 şirket
BIST Temettü endekslerinde değişiklik: 15 hisse...
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (22 Nisan)
Bu hafta temettü dağıtacak 8 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL