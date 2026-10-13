Opel’den Paris Otomobil Fuarı’nda çifte dünya prömiyeri

Sahip olduğu üstün Alman teknolojisini yenilikçi tasarımlarla buluşturan Opel, otomotiv dünyasının en önemli uluslararası organizasyonlarından biri olan Paris Otomobil Fuarı’nda, elektrikli mobilite ve yüksek performans alanındaki yeniliklerini sergiledi.

12-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenen fuarda iki önemli dünya prömiyerine imza atan Alman marka, geleceğin station wagon modellerine ışık tutan Opel STX Concept ile elektrikli motor sporlarında yeni bir dönemi temsil eden GSE 27FE Formula E GEN4 yarış otomobilini tanıttı. Opel’in güçlü ürün gamını tamamlayan yeni Corsa GSE ve Astra GSE Line da fuarda ilk kez ziyaretçilerle buluştu.

2030’a kadar dört yeni model yolda

Opel CEO’su Florian Huettl, Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Rebecca Reinermann ve Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mark Adams’ın katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında, markanın gelecek dönem stratejisine ilişkin önemli açıklamalar yapıldı. Grandland, Mokka ve Frontera modellerinin başarılı lansmanlarının ardından büyüme hedeflerine odaklanan Opel, yeni model yatırımları ve elektrikli performans teknolojileriyle geleceğe hazırlanıyor. Markanın gelecek stratejisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Opel CEO’su Florian Huettl, “Opel için heyecan verici bir dönemdeyiz. Grandland, Mokka ve Frontera'nın başarılı lansmanlarının ardından büyüme yolunda ilerliyoruz. Müşterilerimize son derece güçlü bir ürün gamı sunuyoruz. Aynı zamanda bir milyar avroyu aşan yatırımlarımız ve 2030 yılına kadar sunacağımız dört yeni modelle geleceğimize yatırım yapıyoruz” dedi.

Opel STX Concept ile station wagon tasarımında yeni bir dönem

Opel’in Paris Otomobil Fuarı’ndaki ilk dünya prömiyeri, markanın gelecekteki station wagon modellerine yönelik tasarım vizyonunu ortaya koyan STX Concept oldu. Sports Tourer eXperimental kelimelerinin baş harflerinden oluşan STX, Opel’in köklü Sports Tourer geleneğini geleceğe taşıyan yeni tasarım yaklaşımını temsil ediyor. Alman mühendisliğini duygusal tasarım ve akıllı teknolojilerle buluşturan konsept otomobil, markanın gelecek tasarım anlayışına dair önemli ipuçları veriyor. Daha belirgin Opel Vizor ön yüz tasarımı, yeniden yorumlanan aydınlatma imzası ve güçlü gövde oranlarıyla dikkat çeken STX Concept, aerodinamik verimliliği artırmaya yönelik yenilikçi çözümleriyle de öne çıkıyor. Opel CEO’su Florian Huettl, konsept otomobilin markanın tasarım anlayışı açısından taşıdığı önemi, “Opel Sports Tourer eXperimental Concept veya kısa adıyla Opel STX Concept, Sports Tourer mirasını kutlarken bu Opel ikonunu yeni nesil için yeniden yorumluyor” sözleriyle değerlendirdi. Yeni modelin tasarım karakterine dikkat çeken Opel Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mark Adams ise, “Daha belirgin Opel Vizor ve yeni ışık imzasıyla çok daha cesur ve özgüvenli bir marka yüzüne sahip. STX Concept, Opel tasarımında bir sonraki iddialı ve heyecan verici adımı temsil ediyor” dedi. Modern tasarım anlayışını ileri teknolojiler ve aerodinamik verimlilikle bir araya getiren STX Concept, yalnızca bir gösteri otomobili olmanın ötesinde, Opel’in gelecekteki seri üretim modellerinin tasarım yönüne de ışık tutuyor.

Opel GSE 27FE ile Formula E’de yeni dönem

Opel’in Paris’te gerçekleştirdiği ikinci dünya prömiyeri ise markanın elektrikli performans vizyonunun zirvesini temsil eden GSE 27FE Formula E yarış otomobili oldu. Formula E Dünya Şampiyonası’nın gelecek sezon başlayacak GEN4 dönemi için geliştirilen yeni yarış otomobili, Alman mühendisliğini ileri elektrikli güç aktarım teknolojileriyle buluşturuyor. Opel’in Grand Sport Electric performans anlayışını motor sporlarının en üst seviyesine taşıyan GSE 27FE, 800 beygirina üzerindeki gücü, sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi ve 700 kW’a kadar ulaşabilen rejeneratif frenleme kapasitesiyle dikkat çekiyor. Yeni nesil Formula E teknolojilerini bünyesinde barındıran yarış otomobili, Opel’in elektrikli mobilite alanındaki mühendislik yetkinliğini ve yüksek performans iddiasını da ortaya koyuyor. Opel Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Rebecca Reinermann, markanın GSE stratejisini Race, Drive ve Play olmak üzere üç temel unsur üzerinde şekillendiğini belirterek, “GSE, Opel’in en heyecan verici ifadesidir. Bu ruhu Race, Drive ve Play olmak üzere üç farklı boyutta hayata geçiriyoruz” dedi. Motor sporlarının GSE kimliğindeki önemine de değinen Rebecca Reinermann, “Race, GSE ruhunun yarış pistlerinde hayat bulması anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Mokka GSE Rally ile önemli başarılara imza attık. Şimdi ise bir sonraki büyük adımı atıyor ve Formula E’ye geçiyoruz” açıklamasında bulundu.

Yeni Corsa GSE, 281 beygir gücüyle bugüne kadarki en güçlü Corsa

Opel, Paris Otomobil Fuarı’nda elektrikli performans teknolojilerini günlük kullanıma taşıyan GSE ürün ailesinin yeni üyelerini de tanıttı. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Mokka GSE’nin ardından geliştirilen yeni Corsa GSE, fuarda ilk kez otomobil tutkunlarının karşısına çıktı. Tamamen elektrikli bir hot hatch olarak geliştirilen yeni Opel Corsa GSE, karakteristik GSE tasarım unsurlarını yüksek performans ve elektrikli sürüş keyfiyle bir araya getiriyor. 207 kW (281 beygir) güç ve 345 Nm tork üreten model, 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 5,5 saniyede ulaşabiliyor. Bu değerleriyle bugüne kadar üretilen en güçlü Corsa olma unvanını taşıyan yeni Corsa GSE, aynı zamanda güncel Opel ürün gamının en hızlı ivmelenen modeli olarak öne çıkıyor. Opel, GSE kimliğini yalnızca yüksek performanslı elektrikli modellerle sınırlı tutmuyor. Markanın sportif tasarım anlayışını farklı motor seçenekleriyle de buluşturmayı amaçlayan yeni GSE Line ürün ailesinin ilk temsilcisi Astra GSE Line da Paris’te tanıtıldı. GSE’nin dinamik tasarım karakterini daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmayı hedefleyen yeni Astra GSE Line’ın, 2027 ilkbaharından itibaren satışa sunulması planlanıyor. Böylece Opel, GSE kimliğini hem yüksek performanslı elektrikli modelleri hem de sportif tasarım özellikleriyle öne çıkan GSE Line seçenekleri üzerinden genişletiyor.

Opel, GSE ruhunu oyun dünyasıyla buluşturuyor

Opel’in GSE stratejisinin üçüncü boyutunu oluşturan Play yaklaşımı, otomobil kültürünü dijital dünyaya taşıyor. Yarış pistlerinde Race, günlük kullanımda ise Drive başlıklarıyla hayat bulan GSE deneyimi, Play ile oyun ve dijital topluluklara uzanıyor. Bu yaklaşımın önemine değinen Rebecca Reinermann, “Otomobil kültürü artık yalnızca yollarla sınırlı değil. Çevrim içi dünyada, topluluklarda ve oyunlarda da yaşanıyor. Play ile kastettiğimiz tam olarak bu” dedi. Opel, bu vizyon doğrultusunda GIANTX iş birliğiyle geliştirilen Pit Stop Experience deneyimini de Paris Otomobil Fuarı’ndaki standına taşıdı. Formula E programından ilham alınarak hazırlanan dijital Trackmania pistinde ziyaretçilere yarışma imkanı sunan deneyim, elektrikli performansı oyun dünyasıyla buluşturuyor. Alman otobanlarından ilham alan mimarisiyle tasarlanan Opel standı ise markanın mühendislik mirasını, yüksek performans anlayışını ve geleceğe yönelik mobilite vizyonunu tek bir deneyimde ziyaretçilere sunuyor.

Opel’den 2030’a kadar dört yeni model ve bir milyar Euro’yu aşan yatırım

Opel, Paris Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirdiği dünya prömiyerlerinin yanı sıra gelecek dönem ürün ve yatırım stratejisine ilişkin önemli hedeflerini de paylaştı. Grandland, Mokka ve Frontera modelleriyle ürün gamını güçlendiren marka, 2030 yılına kadar yeni nesil Astra’nın da aralarında bulunduğu dört yeni modeli pazara sunmaya hazırlanıyor. Almanya’ya yönelik bir milyar avroyu aşan yatırım planı, Opel’in üretim ve mühendislik alanındaki uzun vadeli stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Marka, bir yandan elektrikli mobilite ve motor sporlarındaki varlığını güçlendirirken diğer yandan yeni nesil modelleriyle büyümesini sürdürmeyi hedefliyor. Fuarda yaptığı değerlendirmede gelecek stratejisine ilişkin açıklamalarda bulunan Opel CEO’su Florian Huettl, “Güçlü ürünlerimiz sayesinde bu yıl büyüme yolunda kararlı şekilde ilerliyoruz ve Formula E ekibimizle GSE’yi bir üst seviyeye taşıyoruz. Bu önemli yatırımlar Almanya’nın bir üretim merkezi olarak taşıdığı öneme olan bağlılığımızın açık göstergesidir. Yeni nesil Astra’nın da aralarında bulunduğu dört yeni modeli 2030 yılına kadar pazara sunacağız. STX Concept ise modellerimizin gelecekteki tasarım yönüne dair net bir vizyon ortaya koyuyor.” dedi.

Opel’in yeni STX Concept ve GSE 27FE Formula E yarış otomobili başta olmak üzere en yeni modelleri, 18 Ekim’e kadar devam edecek Paris Otomobil Fuarı’nda, 4. salonun A42 numaralı standında ziyaretçilerle buluşuyor.