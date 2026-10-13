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Suzuki Ekim ay kampanyalarını duyurdu: 2.595.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta

Akıllı hibrit teknolojisi, üstün arazi kabiliyeti ve ALLGRIP 4x4 çekiş sistemiyle öne çıkan Japon otomotiv üretcisi Suzuki Ekim ayında devreye aldığı kampanyalarıyla dikkat çekiyor.

Suzuki Ekim ay kampanyalarını duyurdu: 2.595.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta

Akıllı hibrit teknolojisi, güçlü tasarımı ve sunduğu ALLGRIP 4x4 çekiş sistemiyle dikkat çeken Suzuki, Ekim ayında da satın alma fırsatlarını sürdürüyor. 

Ekim ayı kampanyaları kapsamında Vitara Black Edition 4x2, 2.595.000 TL kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla öne çıkarken, kampanyaya dahil yetkili satıcılarda bulunan sınırlı sayıdaki stok için sunuluyor. Suzuki'nin 4x4 uzmanlığını temsil eden Vitara GL Elegance 4x4 modelinde de kampanyaya dahil yetkili satıcılarda bulunan sınırlı sayıdaki stok için %80 ÖTV dilimi avantajı bulunuyor. Ayrıca tüm S-Cross modellerinde 50.000 TL takas desteği sunulurken, Vitara ailesinde GL Elegance 4x2 ve Black Edition 4x2 dışındaki tüm versiyonlarda 50.000 TL takas desteği sağlanıyor. Suzuki, ekim ayında tüm modellerinde geçerli 500.000 TL, 6 ay vadeli ve %0,99 faizli ticari kredi imkânıyla da ürün gamına erişimi kolaylaştırıyor.

1 Vitara Black Edition’da sınırlı stok fiyatları var

Vitara Black Edition’da sınırlı stok fiyatları var

Vitara modeli ürün gamında güçlü ve dikkat çekici tasarımıyla konumlanan Vitara Black Edition 4x2, ekim ayında 2.595.000 TL kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla Suzuki yetkili satıcılarında yerini alıyor. Black Edition'a özgü tasarım detayları ve sunroof donanımıyla güçlü bir görünüm sunan modelde, kampanyaya dahil yetkili satıcılarda bulunan sınırlı sayıdaki stok için çok özel avantajlar sağlanıyor. Vitara Black Edition 4x2’nin dikkat çekici tasarımını avantajlı satın alma koşullarıyla buluşturan kampanya, sınırlı stoklarla ekim ayının öne çıkan Suzuki fırsatları arasında yer alıyor.

2 Vitara GL Elegance 4x4’te %80 ÖTV dilimi avantajı

Vitara GL Elegance 4x4’te %80 ÖTV dilimi avantajı

Suzuki’nin DNA’sında önemli bir yere sahip olan ALLGRIP 4x4 teknolojisini konfor ve çok yönlü kullanım özellikleriyle buluşturan Vitara GL Elegance 4x4, ekim ayında da avantajlı satın alma koşullarıyla öne çıkıyor. Kampanyaya dahil yetkili satıcılarda bulunan sınırlı sayıdaki stok için modelde %80 ÖTV dilimi avantajı sunuluyor. Böylece Suzuki'nin 4x4 uzmanlığını deneyimlemek isteyen kullanıcılar, Vitara GL Elegance 4x4'e avantajlı koşullarla ulaşma fırsatı elde ediyor. Suzuki, ekim ayında tüm S-Cross modellerinde 50.000 TL takas desteği sunuyor. Mevcut aracını yenileyerek S-Cross ailesine geçmek isteyen kullanıcılar, kampanya kapsamında sağlanan takas desteğinden yararlanabiliyor. Suzuki’nin 4x4 ürün gamındaki modellerinde sunduğu avantajlı satın alma koşullarıyla birlikte değerlendirildiğinde 50.000 TL takas desteği, dört tekerlekten çekiş deneyimine geçmek isteyen kullanıcılar için de önemli bir fırsat oluşturuyor.
 

3 4x4 ürün gamında avantajlı fiyat ve 50.000 TL takas desteği

4x4 ürün gamında avantajlı fiyat ve 50.000 TL takas desteği

Suzuki, 4x4 ürün gamında avantajlı satın alma koşullarını takas desteğiyle bir araya getiriyor. Vitara ailesinde GL Elegance 4x2 ve Black Edition 4x2 dışındaki tüm versiyonlarda 50.000 TL takas desteği sunulurken, tüm S-Cross modellerinde de 50.000 TL takas desteği geçerli oluyor. Böylece Suzuki’nin ALLGRIP 4x4 teknolojisini tercih etmek isteyen kullanıcılar, avantajlı satın alma koşullarına ek olarak 50.000 TL takas desteğinden yararlanabiliyor. Suzuki, ekim ayında finansman avantajını da sürdürüyor. Tüm Suzuki modellerinde tüzel müşterilere özel 500.000 TL, 6 ay vadeli ve %0,99 faizli ticari kredi imkânı sunuluyor. Vitara ve S-Cross modellerindeki ÖTV ve takas avantajlarını finansman desteğiyle tamamlayan Suzuki, ekim ayında farklı müşteri beklentilerine yönelik satın alma alternatifleri sunmaya devam ediyor. Suzuki’nin ekim ayına özel kampanyaları kapsamında sunulan fiyat, ÖTV, takas ve finansman avantajları hakkında detaylı bilgi almak isteyen tüm Suzuki müşterileri, en yakın Suzuki yetkili satıcısını ziyaret ederek kampanya koşulları hakkında bilgi alabiliyor.
 
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