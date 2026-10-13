Suzuki Ekim ay kampanyalarını duyurdu: 2.595.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta

Suzuki, 4x4 ürün gamında avantajlı satın alma koşullarını takas desteğiyle bir araya getiriyor. Vitara ailesinde GL Elegance 4x2 ve Black Edition 4x2 dışındaki tüm versiyonlarda 50.000 TL takas desteği sunulurken, tüm S-Cross modellerinde de 50.000 TL takas desteği geçerli oluyor. Böylece Suzuki’nin ALLGRIP 4x4 teknolojisini tercih etmek isteyen kullanıcılar, avantajlı satın alma koşullarına ek olarak 50.000 TL takas desteğinden yararlanabiliyor. Suzuki, ekim ayında finansman avantajını da sürdürüyor. Tüm Suzuki modellerinde tüzel müşterilere özel 500.000 TL, 6 ay vadeli ve %0,99 faizli ticari kredi imkânı sunuluyor. Vitara ve S-Cross modellerindeki ÖTV ve takas avantajlarını finansman desteğiyle tamamlayan Suzuki, ekim ayında farklı müşteri beklentilerine yönelik satın alma alternatifleri sunmaya devam ediyor. Suzuki’nin ekim ayına özel kampanyaları kapsamında sunulan fiyat, ÖTV, takas ve finansman avantajları hakkında detaylı bilgi almak isteyen tüm Suzuki müşterileri, en yakın Suzuki yetkili satıcısını ziyaret ederek kampanya koşulları hakkında bilgi alabiliyor.

