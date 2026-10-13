FIAT Multiplay Paris'te tanıtıldı: İşte özellikleri...

FIAT Multiplay, markanın otomobil tarihinde iç mekân verimliliğini yeniden tanımlayan iki önemli modelin mirasını günümüze taşıyor. İlk kez 1956 yılında tanıtılan FIAT 600 Multipla, yaklaşık 3,5 metrelik uzunluğuna rağmen altı kişilik yolcu kapasitesi sunarak döneminin yenilikçi aile otomobillerinden biri olmuştu. 1998 yılında yollara çıkan FIAT Multipla ise dört metrenin altındaki gövde uzunluğu ve iki sıraya yerleştirilmiş altı koltuğuyla alışılmış otomobil tasarımının sınırlarını zorlamıştı.

Yeni Multiplay konsepti, her iki modelin de temelinde yer alan maksimum iç mekân kullanımı yaklaşımını daha ileri taşıyor. Ancak bunu yalnızca daha fazla yolcuya yer açarak değil, otomobilin kullanım amacını değiştirebilen bir mimariyle gerçekleştiriyor. Böylece FIAT, geçmişten gelen yaratıcı ve insan odaklı tasarım anlayışını, değişen aile yaşamına uyum sağlayabilen yeni nesil mobilite çözümleriyle birleştiriyor.

Multiplay’in iç mekânında da değişen ihtiyaçlara uyum sağlayan yenilikçi çözümler öne çıkıyor. Konseptin 6+1 kişilik yerleşimi, Multipla’nın altı koltuklu mimarisini “Petsenger seat” adı verilen çok işlevli bir modülle geliştiriyor. İhtiyaca göre çocuk koltuğu bağlantı noktası, evcil hayvanlar için özel alan, küçük masa veya saklama bölmesi olarak kullanılabilen Petsenger seat, otomobilin iç mekânını yolculuğun amacına göre yeniden düzenlemeye olanak tanıyor. Böylece aynı alan, farklı zamanlarda aile bireylerinin değişen ihtiyaçlarına hizmet edebiliyor.

Evcil hayvanlara yönelik çözümler de otomobilin tasarımına doğrudan entegre ediliyor. Petsenger seat minderinin dış bölümündeki bir parça çıkarılarak tasma olarak kullanılabilirken, kapı içerisinde katlanabilir mama veya su kabı için özel bir bölme bulunuyor. Saklama cepleri, elastik sabitleme bantları ve çok işlevli parçalar, günlük kullanımda pratikliği artırıyor. FIAT mühendisleri, Multiplay ile modern aile otomobillerinin önemli sorunlarından biri olan üçüncü sıra koltukların sınırlı kullanım alanına da çözüm arıyor. Verimli iç mekân mimarisi sayesinde arka bölüm, iki çocuğun rahatça kullanabileceği ve gerektiğinde bir yetişkinin de oturabileceği şekilde tasarlanıyor. Çocuklara kendilerine ait bir yaşam alanı sunulurken, ebeveynlerin onlarla kolayca iletişim kurabilmesi ve onları görebilmesi de ön planda tutuluyor.

