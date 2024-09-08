Ağustos'ta en fazla satılan 5 otomobil markası belli oldu

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 0,8 artarak 90 bin 134 adet oldu. Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,23 artışla 69 bin 288 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,6 yükselişle 20 bin 846 seviyesinde gerçekleşti.

BİNEK/HAFİF TİCARİ TOPLAM SATIŞLAR

Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 11 bin 135 adetle Fiat ilk sırayı aldı.

Renault 9 bin 742 satışla ikinci sırada yer aldı.

Ford 8 bin 159 adetle üçüncü sırada yer aldı.

Volkswagen, 6 bin 611 satışla dördüncü sırada yer ald.

Opel, 5 bin 315 satışla beşinci sırada.

OTOMOBİL SATIŞLARINDA İLK 5

Otomobil satışları ele alındığında ağustosta en fazla satılan marka 8 bin 626 adetle Renault oldu.

İkinci sırada 6 bin 760 satışla Fiat var.

Üçüncü sırada 5 bin 284 ile Volkswagen yer aldı.

Hyundai, 4 bin 154 otomobil satışıyla dördüncü sırada.

Chery, 3 bin 643 ile beşinci oldu.

LÜKS OTOMOBİL SATIŞLARI

Toplam 56 markanın yer aldığı ODMD listesinde ağustosta Smart, Alpine, Seres ve Neta hariç tüm markaların satış yaptığı görüldü. Lüks otomobil grubunda geçen ay 95 DS, 78 Porsche, 66 Lexus, 25 Maserati, 3 Jaguar, 2 Ferrari ile 1'er adet Bentley, Lamborghini ve 1 Aston Martin satıldı.

HAFİF TİCARETİDE İLK 5