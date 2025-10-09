Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkenin refahı için anahtar sektör olan otomotiv sektörünün temsilcileriyle bugün düzenlenen zirveden sonra açıklamalarda bulundu.

Alman otomobil endüstrisini korumada “stratejik” bir çıkarları olduğunu vurgulayan Merz, AB’de yeni benzinli ve dizel otomobil satışının 2035'ten itibaren yasaklanmasına açıkça karşı çıktı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "İçten yanmalı motorlar için 2035’te kesin bir sınır olmamalı." ifadesini kullandı.

Alman hükümeti olarak ülkedeki otomotiv endüstrisini ve tedarikçilerini iklim dostu sürüş teknolojilerini araştırmaya ve geliştirmeye teşvik edeceklerini belirten Merz, bunun gerekli küresel rekabet gücünü ve istihdamı koruma fırsatı oluşturacağını savundu.

Merz, elektrikli ve iklim dostu teknolojileri 2 hafta içinde Brüksel'deki Avrupa Konseyi'nde masaya yatıracaklarını söyledi.

Almanya Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil de Alman otomotiv sektöründeki durumun kritik olduğunu belirterek, daha fazla esnekliğe ve kararların daha hızl alınmasına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

- Çevre örgütleri Almanya'nın otomotiv politikasını protesto etti

Bu arada Başbakan Merz otomotiv sektörünün temsilcileriyle görüşürken çevre örgütleri, Başbakanlık önündeki eylemleriyle ülkenin otomotiv politikasını protesto etti.

Protestocuların, "Daha fazla elektrikli araba" ve "Merz, içten yanmalı motor yasağına dokunmayın!" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.

Alman polisi olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak, bazı protestocuları gözaltına aldı.

Bugünkü zirveye otomobil üreticileri, tedarikçileri, sendika temsilcileri ve Alman otomotiv üreticilerinin fabrikalarının bulunduğu eyaletlerin başbakanları katıldı.

- AB kararı

AB'nin iklim hedefi doğrultusunda yeni otomobillere katı karbon emisyon standartları getirecek yasa, 2023’te Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilmişti. Yasayla, AB üyesi ülkelerde 2035'ten itibaren satılacak yeni bütün otomobil ve hafif ticari araçların sıfır emisyonlu olması şartı koşulmuştu.

Böylece, AB ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren benzinli ve dizel de dahil içten yanmalı motora sahip yeni otomobil satışı yapılması mümkün olmayacaktı.

Söz konusu yasadan Almanya rahatsız olmuştu. AB Komisyonu, Almanya'yı yasağa ikna etmek için e-yakıtlar olarak bilinen sentetik yakıtlarla çalışan otomobillere yönelik bir istisna hazırlanacağını açıklamıştı.

Berlin ise AB'nin otomobillerde karbondioksit emisyonlarını azaltma hedeflerini gevşetmesini ve yeni benzinli ve dizel modellerin satışına 2035'te getirilecek yasağın yeniden gözden geçirilmesini istiyor.



