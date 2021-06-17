Salgına rağmen üretime ve teslimata devam eden Anadolu Isuzu, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) düzenlediği “OİB 2020 yılı İhracat Başarı Ödülleri” organizasyonunda “Altın İhracatçı” ödülü aldı.

Anadolu Isuzu açıklamasına göre, Türkiye’nin ticari araç üreticisi Anadolu Isuzu’nun ödülü, OİB Denetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Yeşilova tarafından, Uluslararası Satış Direktörü Hakan Kefoğlu’na takdim edildi.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen OİB Denetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Yeşilova, Anadolu Isuzu’yu bu olağanüstü dönemde ihracatta gösterdiği performans nedeniyle tebrik etti.

Yeşilova, “Sektör olarak oldukça zor bir yıl geçirdik. Ancak Anadolu Isuzu, pandemide de üretime ve ihracata devam ederek sektörümüzü ve ülkemizi yurtdışında ileriye taşımaya devam etti.” ifadesini kullandı.

Açıklamaya göre, Türkiye midibüs ihracatında 15 yıldır şampiyon olan Anadolu Isuzu, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 2019 yılında en çok ihracat yapan ilk 1.000 sanayi kuruluşu listesinde midibüs segmentinin lideri konumunda bulunuyor.

Anadolu Isuzu’nun Ar-Ge merkezinde hedef pazarlardaki yerel ihtiyaçlar göz önüne alınarak geliştirilen araçlar özellikle Avrupa belediyeleri tarafından büyük ilgi görüyor. Otobüs ve midibüslerini, çoğunluğu AB ülkesi olan, 40’tan fazla ülkeye gönderen Anadolu Isuzu, 2023’te bu rakamı 60’ın üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Yıl sonuna kadar yaklaşık 4 bin üretim ve 1.100 adet ihracat hedefleyen Anadolu Isuzu, salgına rağmen yurt içi ve yurt dışından gelen siparişleri zamanında teslim etmeye devam ediyor.