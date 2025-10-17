Çinli elektrikli otomobil devi BYD, kuruluşundan bu yana en geniş kapsamlı geri çağırma operasyonunu başlattı. Buna göre şirket, batarya kaynaklı güvenlik riskleri ve tasarım kusurları nedeniyle 2015-2022 yıllarında üretilen 115 binden fazla Tang serisi ile Yuan Pro modeli geri çağırdı.

İki model öne çıktı

Çin piyasa düzenleyici Devlet Piyasa Düzenleme Dairesi (SAMR) tarafından yapılan açıklamada, firmanın 2015 yılı mart ayı ile 2017 temmuz arasında üretilen 44 bin 535 Tang serisi aracı geri çağırmak için başvuruda bulunduğu kaydedildi. Söz konusu araçlarda bazı birleşenlerdeki tasarım kusurlarının işlev bozukluklarına yol açabileceği belirtildi.

Ayrıca, 2021 yılı şubat ayı ile 2022 ağustos ayı arasındaki dönemde üretilen 71 bin Yuan Pro elektrikli aracın da batarya kurulumunu etkileyen üretim sorunları nedeniyle geri çağrıldığı öğrenildi.

Bir yılda 200 binden fazla araç geri çağrıldı

Öte yandan, BYD ocak ayında yangın riski nedeniyle 6 bin 843 adet Fangchengbao Bao 5 hibrit SUV modelini geri çağırmıştı.

Eylül 2024'te de yangın riski oluşturan direksiyon kontrol ünitesindeki üretim hatası nedeniyle yaklaşık 97 bin aracı Dolphin ve Yuan Plus elektrikli araç servise alınmıştı.

Son geri çağırmalarla birlikte BYD, son bir yılda 200 binden fazla geri çağırmış oldu.