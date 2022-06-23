Alman ekonomisinin Çin’e fazla bağımlı olduğu tartışmaları devam ederken, Alman otomobil üreticisi BMW, Çin’in Shenyang kentinde 2,24 milyar dolara mal olan üçüncü fabrikasını açtı.

BMW Group’tan yapılan açıklamaya göre, elektrikli araç (EV) üretimini hızlandırmak amacıyla yaptırılan fabrikada üretim resmen başladı.

BMW’nin Çin’deki üçüncü fabrikası olan Shenyang’daki fabrikanın, BMW’nin Çin’de yıllık 700 bin olan araç üretimini 830 bine çıkarması planlanıyor.

BMW, 2021’de küresel satışlarının yüzde 40’ını Çin’de gerçekleştirmişti.

Bu arada, Alman kamuoyunda ülke ekonomisinin Çin’e artan bağımlılık konusundaki tartışmalar devam ediyor.