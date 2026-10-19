Sorunlu fonlarda ödemeler için gözler Meclis'te! EKK'den ara ödeme açıklaması

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplantı.

Kurul’un sekizinci toplantısında, Beşeri sermayenin güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ve işgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik hayata geçirilmesi planlanan politikalar, ödemeler dengesi istatistikleri kapsamında gerçekleştirilen revizyonların net hata ve noksan kalemine etkisi konuları ele alındı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

"Büyüme daha dengeli bir yapıya kavuştu"

Açıklamada, küresel ekonomi, belirsizliklerin ve risklerin tarihi yüksek seviyelere ulaştığı ve çoklu şokların yaşandığı bir dönemden geçildiğine işaret edilerek, savaşın neden olduğu arz şokları ve tedarik zincirlerindeki aksamaların küresel ekonomik görünümü baskıladığı, bu ortamda ekonomik dayanıklılığın ve istikrarın öneminin daha da arttığı belirtildi.

Uygulanan ekonomi programı sayesinde büyümenin daha dengeli bir yapıya kavuştuğu, işsizlik ve enflasyonun gerilediği, finansal istikrar güçlendiği ve mali disiplinin tesis edildiği kaydedilen açıklamada, önümüzdeki dönemde elde ettiğimiz kazanımları korurken ekonomimizin üretim kapasitesini, verimliliğini ve rekabet gücünü artırarak, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin temellerinin sağlamlaştırılacağı vurgulandı.

"İşgücüne katılımda güçlük yaşayan kesimlerin istihdama katılımını teşvik edeceğiz"

Açıklamada, Türkiye’de eğitimin niceliğinin ve niteliğinin artırılması, eğitim-istihdam bağlantısının güçlendirilmesi gibi hususların öncelikli politika alanlarından bir tanesi olduğu vurgulanarak, "Bu doğrultuda bütçemizden en büyük payı yıllardır eğitime ayırıyoruz. Uyguladığımız politikaların sonuçlarını uluslararası göstergelerde de görüyoruz. OECD tarafından açıklanan PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye tüm alanlarda sıralamasını yükseltmiş, son 10 yılda performansını artıran tek OECD ülkesi olmuştur. Diğer taraftan yükseköğretimde de bilimsel araştırma performansı başta olmak üzere birçok uluslararası göstergede iyileşme sağlanmıştır. Eğitimde sağlanan kazanımların önümüzdeki dönemde ekonomimizde verimlilik artışına önemli katkı sağlamasını bekliyoruz" ifadeleri verildi.

Dünyada yeşil, dijital ve demografik dönüşümün yaşandığı ve bu dönemde işgücü piyasasının değişen ihtiyaçlarını karşılayacak beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesinin önem arz ettiği vurgulanan açıklamada, "Eğitim ve istihdam politikalarımızı teknolojik gelişmeler, sektörel ihtiyaçlar ve stratejik önceliklerimizle uyumlu şekilde sürdüreceğiz. Böylece ihtiyaç duyulan alanlarda nitelikli işgücü arzını artırırken verimliliği de destekleyeceğiz. Başta gençler ve kadınlar olmak üzere işgücüne katılımda güçlük yaşayan kesimlerin istihdama katılımını teşvik edeceğiz" ifadeleri kullandı.

"Teklifin yasalaşmasının ardından ara ödemelerin en kısa sürede başlatılmasını öngörüyoruz"

Açıklama, fon konusuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Sorunlu fonlara ilişkin olarak ilgili kurumlarımız tarafından gerekli adımlar eşgüdüm içerisinde atılmaktadır. Tasfiye süreçlerinin adil, şeffaf ve hukuki güvence altında yürütülmesini amaçlayan Kanun Teklifi TBMM’ye sunulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmiştir.

Teklifin TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüp yasalaşmasının ardından ara ödemelerin en kısa sürede başlatılmasını öngörüyoruz. Güçlü makroekonomik temellerimiz ve kararlılıkla uyguladığımız politikalar sayesinde, yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomi üzerindeki etkilerinin sınırlı kalmasını bekliyoruz.

Alınan tedbirlerle sermaye piyasalarımızın güvenilirliğini ve etkinliğini artırmayı, piyasamızı daha sağlıklı, güçlü ve dayanıklı bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyoruz. Türkiye Yüzyılı’nda sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefimiz doğrultusunda, verimliliği artıran, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandıran, işgücü piyasasının etkinliğini güçlendiren ve ekonomik kazanımların toplumun geniş kesimlerine yayılmasını sağlayan politikaları hayata geçirmeye devam edeceğiz."