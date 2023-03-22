Chery'in 3 ayrı modeli Mart ayı itibarıyla resmen Türkiye'de satışa çıktı. Peki, Chery fiyatları ne kadar? Chery'den yapılan açıklamada fiyatlar da resmen duyuruldu.

CHERY FİYATLARI NE KADAR?

Açıklamaya göre 5 yıl veya 150.000 kilometrelik garanti veriliyor.

-Chery OMODA 5, 3 ayrı donanım paketi ve lansmana özel 810 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

-TIGGO 7 PRO 3 ayrı donanım paketi ve lansmana özel 825 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.

-Markanın amiral gemisi TIGGO 8 PRO ise 2 ayrı donanım paketi ve lansmana özel 1 milyon 50 bin TL’den başlayan anahtar teslim fiyatıyla satışa çıkıyor.

CHERY LANSMANA ÖZEL FİYAT LİSTESİ

Chery'nin sitesinden duyurduğu fiyat listesi şöyle:

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2 CHERY BAŞKANININ AÇIKLAMALARI Chery Türkiye Başkanı Si Fenghuo, “Chery, 20 yıldır global pazarlarda faaliyet gösteriyor. Ürünlerimiz 80’in üzerinde ülke ve bölgeye ihraç ediliyor. Chery, dünya genelinde 11 milyonun üzerinde kullanıcının güvenini kazandı. Benzersiz coğrafi avantajları ve güçlü endüstriyel altyapısı ile Asya ve Avrupa arasındaki kesişme noktası olan Türkiye, dünyanın gelişmekte olan ekonomilerinden ve dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri. Türkiye bu açıdan, Chery'nin küreselleşme sürecinde büyük önem taşıyan Avrupa pazarına girme noktasında köprü görevi görüyor” diyor. Yeni modeller hakkında bilgi veren Si, “TIGGO 8 PRO, şehir içi kullanımına yönelik yedi koltuklu, premium bir SUV. TIGGO 7 PRO, teknoloji ve şık tasarımı ile öne çıkan bir model. OMODA 5 ise genç kullanıcılara yönelik dinamik tasarımlı ve ileri teknolojik özellikleri ile dikkat çekiyor” dedi.

3 TALEP AÇIKLAMASI Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, “2022’de duyurduğumuz Chery’nin Türkiye’deki yeni yapılanması, Türk müşterisi büyük ilgi uyandırdı. Henüz fiyatlarımızı açıklamadan 20.000’in üzerinde müşterimiz bizimle temasa geçerek araçlarımızı satın almak isteklerini dile getirdiler. Bugün ilk etapta 18 ilimizde, 25 yetkili satıcımızla Türkiye’de de müşterilerimizle buluşmaya resmen başlıyoruz. Mart 2023 itibarıyla satışına başladığımız 3 yeni SUV modelimizde hedefimiz, müşterilerimiz tarafından daha çok tercih edilmek, Chery’nin güvenilir, konforlu ve teknolojik ürünleri sunduğunu göstermektir" dedi.

4 Açıklamaya göre Türkiye’de satışa sunulan Chery SUV modellerinde 1598 cc’lik 4 silindirli, turbo beslemeli, direkt benzin enjeksiyonlu motorlar kullanılıyor. 183 HP (136.5 kW) güç ve 275 Nm tork üreten 1.6 TGDI motor, 7 ileri çift kavramalı otomatik DCT şanzımanla kombine ediliyor. Chery SUV modelleri 3 farklı sürüş modu ile geliyor. Açıklamada "OMODA 5, 9.1lt/100 km, TIGGO 7 PRO 8.6lt/100 km ve TIGGO 8 PRO da 8.1lt/100 km benzin tüketiyor. Tüm modeller ayrıca 4x2 aktarma sistemine sahipken ön frenler hava soğutmalı disk ve arka frenlerde de disk kullanılarak mutlak yavaşlama sağlanıyor. Tüm modeller önde McPherson, arkada da çok noktadan bağlantılı bağımsız süspansiyon sayesinde sürüş keyfine odaklanılmasını sağlıyor" denildi.

5 OMODA 5 Comfort, Luxury ve Excellent olmak üzere 3 farklı donanım seviyesinde satışa sunulan OMODA 5’in fiyatları 810 bin TL’den başlıyor. 4400 mm uzunluğunda, 1830 mm genişliğinde ve 1588 mm yüksekliğindeki OMODA 5’in aks mesafesi 2630 mm. 1423 kg boş ağırlığındaki OMODA 5’in bagaj hacmi standart konumdayken 378 litre ve benzin deposu da 51 litre hacminde. Donanım seviyesine bağlı olarak 215/60 R17 veya 215/55 R18 ölçüsündeki lastiklerle 0-100 km/s hızlanmasını 8,6 saniyede tamamlayabilen dinamik SUV, 206 km/s maksimum hıza çıkabiliyor.

6 OMODA 5 Luxury donanımlı OMODA 5’de diğer teknik özelliklere ek olarak; 360 Derecelik Panoramik Görüş, Otomatik Bagaj Kapağı, Açılabilir Cam Tavan, 6 Yönlü Elektrikli Sürücü Koltuğu, Isıtmalı Ön Koltuklar gibi özellikler sunuluyor. OMODA 5’in en üst donanım seviyesi olan Excellent’da ise bunlara ek olarak; 4 Yöne Ayarlanabilir Elektrikli Ön Yolcu Koltuğu, Ön Koltuk Havalandırmaları, Model Işık İmzası, Akıllı Sesli Komut Sistemi, 8 Hoparlör ve SONY Ses Sistemi ekleniyor. Luxury ve Excellent donanımlarında dileyenler Çift Gövde Rengi ve Çift Renkli Jantlarla araçlarını kişiselleştirebiliyorlar.

7 TIGGO 7 PRO Comfort, Luxury ve Excellent olmak üzere 3 farklı donanım seviyesinde satışa sunulan TIGGO 7 PRO’nun fiyatları 825 bin TL’den başlıyor. 4500 mm uzunluğunda, 1842 mm genişliğinde ve 1705 mm yüksekliğindeki TIGGO 7 PRO’nun aks mesafesi 2670 mm. 1497 kg boş ağırlığındaki TIGGO 7 PRO’nun bagaj hacmi standart konumdayken 475 litre ve benzin deposu da 51 litre hacminde. Standart donanımdaki 225/60 R18 ölçüsündeki lastiklerle 0-100 km/s hızlanmasını 9,2 saniyede tamamlayabilen lüks SUV, 200 km/s maksimum hıza çıkabiliyor.

8 TIGGO 7 PRO TIGGO 7 PRO’nun en üst donanım seviyesi olan Excellent’da standart özelliklere ek olarak; Akıllı Sesli Komut Sistemi, Akıllı Hız Sabitleme Sistemi, Ön ve Arka Çarpışma Uyarı Sistemi, Şerit Konumlandırma Asistanı, Araç, Yaya ve Bisiklet Tanıma Özellikli Aktif Acil Durum Freni, Trafikte Sürüş Asistanı ve Açık Kapı Uyarı Sistemi ekleniyor. Luxury ve Excellent donanımlarında dileyenler çift gövde rengiyle de TIGGO 7 PRO’yu satın alabiliyorlar.

9 TIGGO 8 PRO TIGGO 8 PRO 7 koltuklu, büyük hacimli bir SUV. Markanın Türkiye’deki “Amiral Gemisi” pozisyonunda konumlandırdığı Chery TIGGO 8 PRO Luxury ve Excellent olmak üzere iki donanım seviyesinde sunuluyor. TIGGO 8 PRO’nun fiyatları 1 milyon 50 TL’den başlıyor. 4722 mm uzunluğunda, 1860 mm genişliğinde ve 1705 mm yüksekliğindeki TIGGO 8 PRO’nun aks mesafesi 2710 mm. 1565 kg boş ağırlığındaki TIGGO 8 PRO’nun bagaj hacmi, 5 koltuklu konumdayken 479 litre ve benzin deposu da 51 litre hacminde. Standart donanımdaki 235/55 R18 ölçüsündeki lastiklerle 0-100 km/s hızlanmasını 9,1 saniyede tamamlayabilen 7 koltuklu lüks SUV, 190 km/s maksimum hıza çıkabiliyor.

10 TIGGO 8 PRO TIGGO 8 PRO’nun en üst donanım seviyesi olan Excellent’da standart özelliklere ek olarak; 4 Yönlü Elektrikli Sürücü Koltuğu Bel Desteği, Hafızalı Sürücü Koltuğu, 4 Yöne Ayarlanabilir Elektrikli Ön Yolcu Koltuğu, Ön Koltuk Havalandırmaları, Karartmalı İç Ayna, Akıllı Sesli Komut Sistemi, 8 Hoparlör, Akıllı Hız Sabitleme Sistemi, Ön ve Arka Çarpışma Uyarı Sistemi, Şerit Konumlandırma Asistanı, Araç, Yaya ve Bisiklet Tanıma Özellikli Aktif Acil Durum Freni, Trafikte Sürüş Asistanı ve Açık Kapı Uyarı Sistemi ekleniyor.

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