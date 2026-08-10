Chery Türkiye ürün gamını genişletiyor: Yeni TIGGO 7 ve TIGGO 8 yollarda! İşte özellikleri

Çin'in otomotiv ihracat lideri Chery, Türkiye'deki aile odaklı SUV ürün gamını TIGGO 7 ve TIGGO 8 modelleriyle güçlendirmeyi sürdürüyor. Şehir içindeki günlük yaşamdan uzun aile yolculuklarına kadar farklı kullanım senaryolarına uyum sağlayan TIGGO 7, geniş yaşam alanı, konfor özellikleri, akıllı sürüş teknolojileri ve güçlü fiyat-değer dengesiyle Chery'nin Türkiye'deki aile SUV stratejisinin merkezinde yer alıyor. Ürün gamına eklenen yeni TIGGO 7 Comfort versiyonu ise güvenlik, teknoloji ve konforu daha geniş bir kullanıcı kitlesiyle buluşturuyor.

Ailelerin mobilite ihtiyaçları, günlük şehir içi kullanımdan hafta sonu kaçamaklarına ve uzun yolculuklara kadar geniş bir kullanım alanını kapsıyor. TIGGO 7 ise bu farklı ihtiyaçları tek bir SUV çatısı altında buluşturmayı hedefliyor. Şehir yaşamına uygun ölçüleri, işlevsel iç mekânı, geniş yaşam alanı, bagaj kapasitesi ve konfor donanımlarıyla TIGGO 7; işe gidiş gelişlerden okul yolculuklarına, alışverişten hafta sonu seyahatlerine kadar günlük hayatın farklı anlarına eşlik ediyor. Modelin sunduğu teknolojiler ve sürüş destek sistemleri de özellikle yoğun şehir trafiği ve uzun yolculuklarda sürüş deneyimini destekliyor. Ürün gamına eklenen TIGGO 7 Comfort versiyonu ise ailelerin ihtiyaç duyduğu temel güvenlik ve konfor unsurlarını güçlü bir fiyat-değer dengesiyle bir araya getirerek TIGGO 7 ailesindeki seçenekleri genişletiyor. Chery, böylece farklı bütçe ve kullanım alışkanlıklarına sahip kullanıcılar için daha erişilebilir bir aile SUV alternatifi sunuyor.

