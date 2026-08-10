Chery Türkiye ürün gamını genişletiyor: Yeni TIGGO 7 ve TIGGO 8 yollarda! İşte özellikleri

Global pazarlarda 1 milyon adedi aşan ihracat başarısı, Euro NCAP'ten aldığı beş yıldızlı güvenlik performansı ve kullanıcı odaklı teknolojileriyle öne çıkan TIGGO 7, markanın Türkiye'deki aile SUV stratejisinin merkezinde yer alıyor. Comfort versiyonunun da ürün gamına katılmasıyla daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan model, şehir yaşamından uzun aile yolculuklarına kadar farklı ihtiyaçlara dengeli çözümler sunuyor. Chery, "Safety. For Family." yaklaşımı doğrultusunda güvenlik, konfor ve teknolojiyi aynı potada buluşturmaya devam ediyor.
1 Günlük hayatın her anına uyum sağlayan SUV
Çin'in otomotiv ihracat lideri Chery, Türkiye'deki aile odaklı SUV ürün gamını TIGGO 7 ve TIGGO 8 modelleriyle güçlendirmeyi sürdürüyor. Şehir içindeki günlük yaşamdan uzun aile yolculuklarına kadar farklı kullanım senaryolarına uyum sağlayan TIGGO 7, geniş yaşam alanı, konfor özellikleri, akıllı sürüş teknolojileri ve güçlü fiyat-değer dengesiyle Chery'nin Türkiye'deki aile SUV stratejisinin merkezinde yer alıyor. Ürün gamına eklenen yeni TIGGO 7 Comfort versiyonu ise güvenlik, teknoloji ve konforu daha geniş bir kullanıcı kitlesiyle buluşturuyor.
Ailelerin mobilite ihtiyaçları, günlük şehir içi kullanımdan hafta sonu kaçamaklarına ve uzun yolculuklara kadar geniş bir kullanım alanını kapsıyor. TIGGO 7 ise bu farklı ihtiyaçları tek bir SUV çatısı altında buluşturmayı hedefliyor. Şehir yaşamına uygun ölçüleri, işlevsel iç mekânı, geniş yaşam alanı, bagaj kapasitesi ve konfor donanımlarıyla TIGGO 7; işe gidiş gelişlerden okul yolculuklarına, alışverişten hafta sonu seyahatlerine kadar günlük hayatın farklı anlarına eşlik ediyor. Modelin sunduğu teknolojiler ve sürüş destek sistemleri de özellikle yoğun şehir trafiği ve uzun yolculuklarda sürüş deneyimini destekliyor. Ürün gamına eklenen TIGGO 7 Comfort versiyonu ise ailelerin ihtiyaç duyduğu temel güvenlik ve konfor unsurlarını güçlü bir fiyat-değer dengesiyle bir araya getirerek TIGGO 7 ailesindeki seçenekleri genişletiyor. Chery, böylece farklı bütçe ve kullanım alışkanlıklarına sahip kullanıcılar için daha erişilebilir bir aile SUV alternatifi sunuyor.
2 Global başarısını Türkiye'deki ailelere taşıyor
TIGGO 7'nin Türkiye'deki güçlü konumu, modelin global pazarlardaki başarısıyla da destekleniyor. Chery verilerine göre TIGGO 7, Kasım 2024 itibarıyla 1 milyon adetlik kümülatif ihracat rakamına ulaştı. Modelin farklı pazarlarda elde ettiği bu başarı, TIGGO 7'nin farklı yol koşulları, iklimler ve kullanıcı ihtiyaçlarına uyum sağlayan global bir SUV olarak konumunu güçlendiriyor. Chery'nin küresel büyüme stratejisinin önemli modellerinden biri olan TIGGO 7, Türkiye'de de markanın aile odaklı ürün yaklaşımının temel modellerinden biri olarak öne çıkıyor.
3 Ailelerin farklı ihtiyaçlarına iki farklı SUV çözümü
Chery'nin Türkiye'deki SUV ürün gamında TIGGO 7 ve TIGGO 8, birbirini tamamlayan iki farklı aile mobilitesi çözümü sunuyor. Beş kişilik kullanım yapısıyla TIGGO 7; şehirli ailelerin günlük yaşam, konfor ve pratiklik beklentilerine cevap verirken, TIGGO 8 daha geniş iç hacmi ve 5+2 koltuk düzeniyle kalabalık ailelere, daha uzun yolculuklara ve daha fazla kullanım esnekliğine ihtiyaç duyanlara hitap ediyor. Böylece iki model, yalnızca farklı boyutlardaki SUV seçenekleri olarak değil; ailelerin değişen yaşam tarzlarına ve yolculuk ihtiyaçlarına göre şekillenen tamamlayıcı mobilite çözümleri olarak konumlanıyor.
Chery'nin aile odaklı ürün yaklaşımı, markanın global büyüme vizyonuyla birlikte ilerliyor. Kantar ve Google tarafından açıklanan 2026 Çin Küresel Marka Oluşturucuları İlk 50 listesinde Chery, otomotiv kategorisinde “Çin'in En İyi Küresel Marka Oluşturucusu” seçilirken genel sıralamada 11'inci, otomotiv kategorisinde ise 1’inci sırada yer aldı.
Teknoloji odaklı gelişim anlayışını küreselleşme stratejisiyle birleştiren Chery, bugün 130'un üzerinde ülke ve bölgede faaliyet gösterirken yurt dışında 7 milyon, dünya genelinde ise yaklaşık 20 milyon kullanıcıya ulaşıyor. Türkiye'de ise Chery, ailelerin değişen mobilite ihtiyaçlarına cevap veren SUV ürün gamını güçlendirmeye devam ediyor. TIGGO 7 ve TIGGO 8 ile farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap eden marka, güvenlik, konfor ve teknolojiyi bir araya getiren ürünleriyle Türkiye'deki varlığını geliştirmeyi sürdürüyor.