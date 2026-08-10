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  • Marmaris'e dev kruvaziyerle turist akını: 2 bin 500'den fazla kişiyi taşıdı

Marmaris'e dev kruvaziyerle turist akını: 2 bin 500'den fazla kişiyi taşıdı

Muğla'nın Marmaris ilçesi, Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyerle gelen 1810 turisti ağırladı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Marmaris'e dev kruvaziyerle turist akını: 2 bin 500'den fazla kişiyi taşıdı

Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen kruvaziyer hareketliliğine "Marella Discovery" de eklendi. Patmos Adası'ndan hareket eden 264 metre uzunluğundaki Malta bayraklı gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştı.

1 2 bin 500'den fazla kişiyi taşıyor

2 bin 500'den fazla kişiyi taşıyor

Gemide, çoğu İngiliz 1810 yolcu ve 728 personelin bulunduğu belirtildi.

2 Turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı

Turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

3 Bazıları tura katıldı

Bazıları tura katıldı

Bazı turistler de Dalyan turuna katıldı.

4 Bir sonraki durak Alanya

Bir sonraki durak Alanya

Kruvaziyerin bir sonraki durağının Antalya'nın Alanya ilçesi olacağı öğrenildi.
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