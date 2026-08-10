Marmaris'e dev kruvaziyerle turist akını: 2 bin 500'den fazla kişiyi taşıdı

Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen kruvaziyer hareketliliğine "Marella Discovery" de eklendi. Patmos Adası'ndan hareket eden 264 metre uzunluğundaki Malta bayraklı gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştı.
1 2 bin 500'den fazla kişiyi taşıyor
Gemide, çoğu İngiliz 1810 yolcu ve 728 personelin bulunduğu belirtildi.
2 Turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı
Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.
4 Bir sonraki durak Alanya
Kruvaziyerin bir sonraki durağının Antalya'nın Alanya ilçesi olacağı öğrenildi.