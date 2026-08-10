Televizyon izleyicileri dikkat! 16 Ağustos'ta yeni dönem başlıyor: Bu cihazları kullananların kanal taraması yapması gerekecek

Türksat tarafından yapılan açıklamada, Türksat 3A uydusunun televizyon ve radyo hizmetleri açısından teknolojik ömrünün sonuna yaklaştığı belirtildi. Uydu üzerinden halen iletilen televizyon ve radyo yayınlarının, Türksat uydu filosunda bulunan yüksek kapasiteli diğer uydulara aktarılmasının planlandığı kaydedildi.

Geçiş süreci için tük teknik planlamaların yapıldığı kaydedilen açıklamada, yayın aktarımının 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece gerçekleştirileceği de belirtildi:

"Söz konusu geçiş sürecinden hem vatandaşlarımızın hem de Türksat 3A uydumuz üzerinden yayın yapan televizyon kanallarının olumsuz etkilenmemesi ve yayın sürekliliğinin kesintisiz bir şekilde sağlanması amacıyla gerekli tüm teknik planlamalar yapılmıştır.

Bu kapsamda yayın aktarımı, 15 Ağustos 2026 gününü 16 Ağustos 2026 gününe bağlayan gece gerçekleştirilecektir."