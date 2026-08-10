Televizyon izleyicileri dikkat! 16 Ağustos'ta yeni dönem başlıyor: Bu cihazları kullananların kanal taraması yapması gerekecek

Televizyon ve radyo yayınlarında uydu geçişi için tarih belli oldu. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ, Türksat 3A üzerinden sürdürülen yayınların 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece daha yüksek kapasiteye sahip uydulara taşınacağını açıkladı.
1 Geçiş, 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece gerçekleştirilecek
Türksat tarafından yapılan açıklamada, Türksat 3A uydusunun televizyon ve radyo hizmetleri açısından teknolojik ömrünün sonuna yaklaştığı belirtildi. Uydu üzerinden halen iletilen televizyon ve radyo yayınlarının, Türksat uydu filosunda bulunan yüksek kapasiteli diğer uydulara aktarılmasının planlandığı kaydedildi.
Geçiş süreci için tük teknik planlamaların yapıldığı kaydedilen açıklamada, yayın aktarımının 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece gerçekleştirileceği de belirtildi:
"Söz konusu geçiş sürecinden hem vatandaşlarımızın hem de Türksat 3A uydumuz üzerinden yayın yapan televizyon kanallarının olumsuz etkilenmemesi ve yayın sürekliliğinin kesintisiz bir şekilde sağlanması amacıyla gerekli tüm teknik planlamalar yapılmıştır.
Bu kapsamda yayın aktarımı, 15 Ağustos 2026 gününü 16 Ağustos 2026 gününe bağlayan gece gerçekleştirilecektir."
2 Yeni bir uydu anteni kurulmasına gerek yok
Açıklamada, izleyicilerin yeni bir uydu anteni kurmasına veya mevcut antenlerin yön ve ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmasına gerek olmadığı vurgulandı.
Aktarımın ardından SD ve HD televizyon yayınlarının mevcut formatlarıyla devam edeceği, izleyicilerin yayınları aynı uydu anteni üzerinden takip edebileceği belirtildi.
3 Hangi televizyonlarda kanal taraması yapılacak?
Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) sayesinde kanal listelerinin otomatik olarak güncelleneceği belirtildi. Bu nedenle TKGS uyumlu cihaz kullanan izleyicilerin herhangi bir ayar değişikliği veya manuel kanal arama işlemi yapmasına gerek olmayacağı ifade edildi.
TKGS özelliğini desteklemeyen eski nesil dahili veya harici uydu alıcılarını kullananların ise yayın aktarımının ardından güncel televizyon ve radyo kanallarına ulaşabilmek için cihazları üzerinden yeniden kanal taraması yapmaları gerektiği bildirildi.
Güncel yayınlara ulaşılabilmesi amacıyla manuel tarama için frekans yayın parametreleri de paylaşıldı:
"TKGS özelliğini desteklemeyen daha eski nesil standart dahili veya harici uydu alıcısı kullanıcılarının ise yayın aktarımının ardından güncel televizyon ve radyo kanallarına ulaşabilmeleri için cihazları üzerinden yeniden kanal taraması yapmaları gerekmektedir.
Bu kullanıcılarımız, aşağıda paylaşılacak manuel tarama frekanslarını uydu alıcılarına girerek şebeke veya ağ taraması yaptırabilecek ve güncel yayınlara erişebilecektir.
Manuel Tarama İçin Frekans Yayın Parametreleri:
- 12380 MHz, Dikey V-polarizasyon, 27500 Sembol Oranı, FEC 3/4
- 12423 MHz, Yatay H-polarizasyon, 30000 Sembol Oranı, FEC 3/4
Uydu alıcılarına girildikten sonra “Şebeke Taraması” yapılmalıdır."
4 Yüksek çözünürlüklü yayınlar izlenebilecek
Yeni uydular sayesinde yayınların olumsuz hava koşullarından etkilenmeyeceği ve daha yüksek çözünürlüklü yayınlar izlenebileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yeni uydularımızın sahip olduğu yüksek sinyal gücü sayesinde, yayınlar olumsuz hava koşullarından etkilenmeyecek; ayrıca artan kapasite verimliliğiyle daha yüksek çözünürlüklü (4K/Ultra HD) yayınların ekranlarımızda standartlaşmasına öncülük edilecektir.
Gerçekleştirilecek bu aktarım çalışmasıyla birlikte uydu kapasitesinin daha etkin kullanılması, yayın hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması ve yayıncılık altyapısının gelecekteki ihtiyaçlara daha güçlü şekilde cevap verebilmesi hedeflenmektedir."