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"Zorlu küresel koşullara rağmen sanayi üretimi büyüyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu küresel koşullara rağmen sanayi üretiminin ikinci çeyrekte yıllık yüzde 1,9 büyüdüğünü bildirdi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"Zorlu küresel koşullara rağmen sanayi üretimi büyüyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

-Sanayi üretiminde haziran tablosu: Yıllık bazda düşüş

Zorlu küresel koşullara rağmen sanayi üretiminin ikinci çeyrekte yıllık yüzde 1,9 büyüdüğüne dikkati çeken Şimşek, "Bu dönemde yüksek teknoloji sektörlerinde üretim yüzde 3,9 arttı, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı haziran itibarıyla yüzde 44,5'e ulaştı." ifadesini kullandı.

Şimşek, şunları kaydetti:

"Katma değerli üretimdeki güçlü artış ve ihracat kompozisyonundaki iyileşme, sanayideki dönüşümün somut göstergeleridir. Verimlilik odaklı politikalarımızla küresel değer zincirlerinde daha üst basamaklara çıkmayı sürdüreceğiz."

 

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