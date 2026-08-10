"Zorlu küresel koşullara rağmen sanayi üretimi büyüyor"

Kapeks Kimya talep toplama tarihleri belli oldu: Kaç lot düşer?

Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Çitlekçi halka arzında talep toplama başlıyor: Çitlekçi halka arz ne zaman, kaç lot verir?

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