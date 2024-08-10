Çin Binek Otomobil Derneği'nin Temmuz ayı verilerine göre, Çin'de ilk kez yeni enerji araçları aylık bazda geleneksel yakıtla çalışan binek otomobilleri geride bıraktı.

Yeni enerji araçları sadece akülü ve hibrit motorlu otomobilleri kapsıyor. Perşembe günü geç saatlerde yapılan açıklamaya göre, bu kategori geçen ay Çin'de satılan yeni binek otomobillerin %51'ini oluşturdu.

CNBC'de yer alan habere göre BYD'nin aylık satış ve teslimat rakamları, Li Auto ve diğer otomobil şirketleri Çin'deki tüketicilerin giderek daha fazla hibrit motorlu araçları tercih ettiğini belirtti.

Çin dünyanın en büyük otomobil pazarı. Ancak genel ekonomik büyüme yavaşlarken, yeni enerji araçları kategorisindeki yoğun rekabet bir fiyat savaşına yol açtı.

Otomobil üreticileri birliği verilerine göre Temmuz ayında toplam otomobil satışları %2,8 oranında düşerek 1,72 milyon araca geriledi. Yeni enerji araçlarının perakende satışları Temmuz ayında yaklaşık %37 artarak 878.000 araca ulaştı.

Çin hükümeti on yılı aşkın bir süredir yerli yeni enerji araç endüstrisini sübvansiyonlar ve elverişli politikalarla destekliyor. Yetkililerin tüketimi artırmaya yönelik son takas politikası da yeni enerji araçları alıcılarına en fazla desteği vermeye odaklandı.

Şehir düzeyinde uygulanan diğer ayrıcalıklı politikalar arasında kamuya açık yollara sınırsız erişim yer alırken, gazla çalışan araçların bu caddelerde yalnızca haftanın bir bölümünde sürüş yapmasına izin verilebiliyor.