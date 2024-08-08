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Lexus Ağustos 2024 kampanyası ve fiyatlarını duyurdu

Lexus yaz ayına ilişkin kampanyası hakkında açıklama yaptı.

08 Ağustos 2024 | 16:30
Son Güncellenme: 08 Ağustos 2024 | 16:35
Lexus Ağustos 2024 kampanyası ve fiyatlarını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lexus, online rezervasyonda LBX modeliyle başlattığı kampanyasını tüm SUV modellerinde devam ettiriyor. Ağustos ayı boyunca devam edecek satış kampanyası LBX, RX, NX ve RZ SUV modellerini kapsıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre kampanya modele göre stoklarla sınırlı olacak, kampanya kapsamında 750 bin liraya varan indirimler yer alıyor.

  • Açıklamaya göre markanın B-SUV modeli LBX'in Cool, Relax, Emotion ve Elegant paketleri indirimlerle satın alınabilecek. Markanın açıklamasına göre LBX modellerinde 430 bin liraya varan indirimler bulunuyor. Lexus LBX modeli, 1 milyon 935 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
  • Markanın açıklamasına göre tam hibrit NX 350h modelleri 180 bin liraya varan ve plug-in hibrit NX 450h+ modeli ise 450 bin lira indirimle sunuluyor. NX, 3 milyon 880 bin liradan başlayan fiyatlara sahip.
  • Lexus RX 350h tam hibrit 570 bin liraya, RX 500h performans hibrit 320 bin liraya ve RX 450h+ plug-in hibrit 750 bin liraya varan indirimlerle satılıyor.
    RX modeli, 4 milyon 580 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.
  • Lexus'un yeni elektrikli modeli RZ 450e ise ağustos ayı boyunca 200 bin liralık bir indirimle satın alınabilecek. Model 3 milyon 750 bin liradan satılıyor. AA
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Maçkolik (MACKO) temettü avansı açıkladı
Borsada ilk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
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