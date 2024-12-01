Çinli markanın 2025'te getirmeyi planladığı versiyon

Auto Show'un haberine göre Chery’nin alt markası olan Jaecoo, Çinli üreticinin Avrupa pazarları için hazırladığı, öncelikli markalar arasında yer alıyor. Omoda & Jaecoo markaları tek çatı altında, yeni pazarlara açılma planları yapıyor. Omoda zaten, Omoda 5 ve Omoda 5E modelleriyle, bazı Avrupa ülkelerinde yer alıyordu. Gelecek yılın sonunda ise Omoda markası, İspanya’daki Ebro bantlarından çıkmaya başlayacak. Omoda’nın yeni modeli C7 ise Omoda 5’ten 25 cm daha uzun ve markanın NEV enerjili modellerden. Bu modelin 2025’te hem Avrupa, hem de Türkiye pazarına verilmesi imkan dahilinde.

Jaecoo grup içerisinde, hem tasarımıyla, hem de 4×4 özellikleriyle, off-road markası olarak konumlanıyor. Daha küçük J6 modeliyse, küçük segmentte Discovery’ye benzeyen kült tasarımlı bir elektrikli SUV.

Marka, J7 modelinin Plug-in Hybrid versiyonunu, yılın ilk yarısında Türkiye pazarına getirmeye hazırlanıyor. Markadan paylaşılan bilgilere göre J7’deki PHEV sistemde, beşinci nesil TDGI hibrit sistemin geliştirilmesiyle, termal verimlilik yüzde 44,5 seviyesine yükselmiş. Sistemde 1.5 lt turbo benzinli motora 105 kW (143 HP), 150 kW (204 HP) gücünde bir elektrik motoru eşlik ediyor. 0-100 km/s hızlanma değeri 8,5 sn, son hız ise 180 km/s. Elektrikli menzil 90 km, toplam menzil 1200 km, karma tüketim ise 6,0 lt/100 km olarak açıklanıyor.