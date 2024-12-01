ARA
DOLAR
34,70
-0,00%
DOLAR
EURO
36,62
-0,30%
EURO
GRAM ALTIN
2949,39
-0,25%
GRAM ALTIN
BIST 100
9652,00
0,12%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Çinli markanın 2025'te getirmeyi planladığı versiyon

Ülkemize yeni giren Çinli markalardan Jaecoo, 4×2 ve 4×4 çekişli J7 modelleriyle, şehirli Off-Road kavramının üzerine gidiyor. Marka gelecek yıl ise J7 modelinin Plug-in Hybrid versiyonunu, yılın ilk yarısında Türkiye pazarına getirmeye hazırlanıyor.

01 Aralık 2024 | 23:45
Son Güncellenme: 01 Aralık 2024 | 23:47
Çinli markanın 2025'te getirmeyi planladığı versiyon

Auto Show'un haberine göre Chery’nin alt markası olan Jaecoo, Çinli üreticinin Avrupa pazarları için hazırladığı, öncelikli markalar arasında yer alıyor. Omoda & Jaecoo markaları tek çatı altında, yeni pazarlara açılma planları yapıyor. Omoda zaten, Omoda 5 ve Omoda 5E modelleriyle, bazı Avrupa ülkelerinde yer alıyordu. Gelecek yılın sonunda ise Omoda markası, İspanya’daki Ebro bantlarından çıkmaya başlayacak. Omoda’nın yeni modeli C7 ise Omoda 5’ten 25 cm daha uzun ve markanın NEV enerjili modellerden. Bu modelin 2025’te hem Avrupa, hem de Türkiye pazarına verilmesi imkan dahilinde.

Jaecoo grup içerisinde, hem tasarımıyla, hem de 4×4 özellikleriyle, off-road markası olarak konumlanıyor. Daha küçük J6 modeliyse, küçük segmentte Discovery’ye benzeyen kült tasarımlı bir elektrikli SUV.  

Marka, J7 modelinin Plug-in Hybrid versiyonunu, yılın ilk yarısında Türkiye pazarına getirmeye hazırlanıyor.  Markadan paylaşılan bilgilere göre J7’deki PHEV sistemde, beşinci nesil TDGI hibrit sistemin geliştirilmesiyle, termal verimlilik yüzde 44,5 seviyesine yükselmiş. Sistemde 1.5 lt turbo benzinli motora 105 kW (143 HP), 150 kW (204 HP) gücünde bir elektrik motoru eşlik ediyor. 0-100 km/s hızlanma değeri 8,5 sn, son hız ise 180 km/s. Elektrikli menzil 90 km, toplam menzil 1200 km, karma tüketim ise 6,0 lt/100 km olarak açıklanıyor.

İlgili Haberler
BYD Seal Türkiye'de satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri
BYD Seal Türkiye'de satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri
BYD Han Türkiye'de satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri
BYD Han Türkiye'de satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri
0
  • ALTIN GRAM - TL 2951,55 -0,17%
  • ALTIN ONS 2644,94 -0,21%
  • BIST 100 9652 0,12%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,021 0,247%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,40179 0,11034%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 106,5 -1,664%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,7088 0,0183%
  • EURO/DOLAR 1,0543 -0,329%
  • EURO/TURK LIRASI 36,6349 -0,2708%
  • STERLIN/DOLAR 1,27004 -0,22821%
Borsa Haberleri
Bu hafta 4 şirkette Genel Kurul var
Borsada kasım ayında kazandıran tek spor kulübü var
BİM (BİMAS) geri alım açıklaması
Piyasalarda yıl sonu hesapları: Borsa, döviz, altın ve faizde son beklentiler; portföy önerileri
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (29 Kasım)
Beşiktaş ayrılık haberini KAP'a bildirdi
Turkcell (TCELL) ne kadar, ne zaman temettü dağıtacak? Temettü tarihi
Borsada bu hafta en çok artan 3 hisse, en değerli 3 şirket
SPK'dan bedelsiz onayı alan son 9 şirket ve oranları
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (30.11.2024)
Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü Başkanlığını bıraktığını açıkladı
Borsada dün ihale süreci/sonucu ve yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket
Koza Polyester (KOPOL) bedelsiz tarihi belli oldu
Koç Holding'ten Yapı Kredi açıklaması var
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
GERİ
İLERİ
Bu hafta 4 şirkette Genel Kurul var
Borsada kasım ayında kazandıran tek spor kulübü var
BİM (BİMAS) geri alım açıklaması
Piyasalarda yıl sonu hesapları: Borsa, döviz, altın ve faizde son beklentiler; portföy önerileri
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (29 Kasım)
Beşiktaş ayrılık haberini KAP'a bildirdi
Turkcell (TCELL) ne kadar, ne zaman temettü dağıtacak? Temettü tarihi
Borsada bu hafta en çok artan 3 hisse, en değerli 3 şirket
SPK'dan bedelsiz onayı alan son 9 şirket ve oranları
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (30.11.2024)
Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü Başkanlığını bıraktığını açıkladı
Borsada dün ihale süreci/sonucu ve yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket
Koza Polyester (KOPOL) bedelsiz tarihi belli oldu
Koç Holding'ten Yapı Kredi açıklaması var
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL