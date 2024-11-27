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Çinli otomobil devi 'fiyat savaşını' hızlandırmak istiyor

Bloomberg'in haberine göre otomobil devi BYD 'fiyat savaşını' hızlandırmak istiyor

27 Kasım 2024 | 10:38
Çinli otomobil devi 'fiyat savaşını' hızlandırmak istiyor

Habere göre dünyanın en büyük otomobil şirketlerinden olan ve Türkiye'yeye de yatırım kararı kalan BYD'nin sosyal medya platformlarına da ekran görüntüleri yansıyan mektubunda adı belirtilmemiş bir tedarikçiden yüzde 10 indirim istediği görüldü.

Habere göre şirket bu talebiyle dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin'de sert bir fiyat savaşına hazırlandığının sinyalini verdi. Çarşamba günü sosyal medya platformlarında da görülen ve BYD'den geldiği belirtilen bir e-postanın ekran görüntüsü, adı açıklanmayan bir tedarikçiden Ocak ayından itibaren yüzde 10 fiyat indirimi talep edildiğini gösterdi.

BYD'nin halkla ilişkiler ve marka direktörü Li Yunfei, Çarşamba günü Weibo'da yayınlanan e-postaya ilişkin olarak “Tedarikçilerle yıllık pazarlık otomotiv sektöründe yaygın bir uygulamadır. Tedarikçilere fiyat düşürme hedefleri sunuyoruz. Bunlar zorunlu gereklilikler değil. Pazarlık yapabiliriz” açıklamasını yaptı.

E-posta, elektrikli araç üreticisinin önümüzdeki yıl daha fazla indirim yapmak için kendini konumlandırmaya çalıştığını gösterdi. Çin'in otomobil pazarında yaklaşık iki yıldır devam eden fiyat savaşı, bir konsolidasyon dalgasına yol açarken, küçük oyuncuları da oyun dışına itti.

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Borsada dün geri alım yapan 11 şirket
Üçüncü çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda öne çıkan 17 şirket
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 3 şirket
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Borsada bugün 6 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada bugün bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak
Bir şirketten daha SPK'ya bedelsiz başvurusu var
Papilon Savunma (PAPIL) bedelsiz tarihi belli oldu
Kuyaş Yatırım (KUYAS) bedelsiz tarihi belli oldu
Hitit Bilgisayar (HTTBT) bedelsiz tarihi belli oldu
İnfo Yatırım (INFO) bedelsiz tarihi belli oldu
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