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BYD 6 modelle Türkiye pazarında: Fiyatlar belli oldu

BYD, Türkiye’de büyümeye yönelik adımlar atıyor. Markadan yapılan açıklamada Kasım ayında 4, Aralık ayında ise 2 olmak üzere yıl sonuna kadar 6 toplam modelin satışa sunulacağı belirtildi.

15 Kasım 2024 | 15:59
Son Güncellenme: 15 Kasım 2024 | 17:20
BYD 6 modelle Türkiye pazarında: Fiyatlar belli oldu

BYD Türkiye, ilk etapta dört yeni modelini Kasım ayında müşterileriyle buluşturacak. BYD’nin Türkiye’de Kasım ayı içerisinde sunduğu yeni modeller BYD ATTO 3, SEAL U DM-i, DOLPHIN ve SEAL U EV olacak. BYD adımlarına Aralık ayında da devam edecek. Marka, E segmenti amiral gemisi sedan HAN ve D sedan SEAL modellerini de satışa sunarak ürün yelpazesini yıl sonuna kadar 6 modele çıkaracak. İşte markadan yapılan açıklamanın detayları: 

1 YENİ BİR DÖNEME ATIM ATIYORUZ

YENİ BİR DÖNEME ATIM ATIYORUZ BYD’nin 6 modele ulaşan geniş ürün gamını Türk kullanıcılarıyla buluşturacak olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, “Otomotiv sektörü büyük bir dönüşümden geçiyor. Bu değişime yön veren ve öncülük eden markalardan biri olan BYD’nin, bugün Türkiye’deki yeni döneminin ilk günü. BYD Türkiye olarak, hedefimiz ürün çeşitliliğimizi artırarak, farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilecek geniş bir ürün yelpazesi sunmak. Kasım ayı bitmeden BYD ATTO 3 ve BYD SEAL U DM-i modellerimizin ilk teslimatlarını yapmayı planlıyoruz. Ayrıca yine Kasım ayı içerisinde BYD DOLPHIN ve BYD SEAL U EV modelleri ürün gamına eklenecek. Aralık ayında ise BYD SEAL ve BYD HAN modellerinin satışını başlatacağız. Böylece showroomlarımızda, 4 yeni modelimizle toplamda 6 modeli müşterilerimizle buluşturacağız. Önümüzdeki yılla birlikte BYD’nin büyümesi hız kazanacak. Böylece, üç yıl içerisinde binek otomobil pazarında en çok satış yapan ilk üç markadan biri olmayı hedefliyoruz” dedi.

2 BYD ATTO 3

BYD ATTO 3 BYD'nin Türkiye pazarında sunduğu ilk model olan BYD ATTO 3 yeni donanım özellikleri ve 1.490.000 TL fiyatıyla Kasım ayının sonunda yeniden müşterileriyle buluşacak. Açıklamaya göre yeni model yılı ile BYD ATTO 3’ün donanım özellikleri zenginleştirdi. Isıtmalı ön koltuklara ek olarak havalandırmalı ön koltuklar, yağmur sensörlü ön cam silecekler, sürücü yorgunluk algılama sistemi ve ısıtmalı direksiyon özelliği de modelin standart donanımına dahil edildi.

3 BYD SEAL U DM-i

BYD SEAL U DM-i BYD SEAL U DM-i, tek ve en dolu donanım seviyesi “Design” ile 1.850.000 TL fiyata sahip olarak Kasım sonundan itibaren yeniden sunuluyor.

4 BYD SEAL U EV

BYD SEAL U EV Tam elektrikli D-SUV modeli SEAL U EV tek ve en zengin donanım seviyesi “Design” ile 1.790.000 TL fiyatıyla Kasım sonundan itibaren satışa sunulacak.

5 BYD DOLPHIN

BYD DOLPHIN Kasım sonundan itibaren showroomlarda yerini alacak olan BYD DOLPHIN, 1.280.000 TL fiyatıyla ve en yüksek donanıma sahip Design versiyonuyla satışa sunuluyor.

6 BYD HAN

BYD HAN BYD, SUV ve Hatchback ürün yelpazesini, E segmenti amiral gemisi sedan modeli HAN ile genişletiyor. BYD HAN, Aralık ayından itibaren Türkiye’de BYD showroomlarında yerini alacak. Markanın Türkiye’de Aralık ayında satışa sunacağı BYD HAN modeli Saf Beyaz, Titanyum Gri ve Derin Siyah gövde renkleriyle tercih edilebilecek.

7 BYD SEAL

BYD SEAL BYD’nin Türkiye’de Aralık ayından itibaren satışa sunmaya hazırlandığı D segmenti elektrikli sedan modeli SEAL Bulut Grisi, Su Yeşili, Buz Mavisi, Saf Beyaz, Gece Siyahı ve Atlantis Grisi gibi renk seçenekleriyle sunulacak.
BYD DOLPHIN: 1.280.000 TL / BYD ATTO 3: 1.490.000 TL / BYD SEAL U EV: 1.790.000 TL / BYD SEAL U DM-i: 1.850.000 TL /
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