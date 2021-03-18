Oyak Renault’nun ardından Tofaş da çip tarafında yaşanan tedarik sorunu nedeniyle üretimine ara veriyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre üretim 19 Mart-5 Nisan arası duracak.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada üretimin çipte tedarik sorunu nedeniyle 19 Mart-5 Nisan arası duracağı ifade edildi.

Açıklamada geçtiğimiz yıldan beri tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi nedeniyle otomotiv endüstrisi de dahil olmak üzere küresel ölçekte birçok sektörü etkileyen elektronik bileşen (mikroçip) tedarik sorunu yaşandığına dikkat çekilirken Tofaş’ın ürünlerindeki yüksek teknoloji, giderek artan elektronik bileşim kullanımı ve dünya ile bütünleşik üretim sistemi sebebiyle söz konusu mikroçip tedarik sorunundan etkilendiği vurgulandı.

Bu kapsamda bünyesinde söz konusu mikroçiplerin kullanıldığı bazı parçaların yurtdışından tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar sebebiyle 19 Mart 2021 akşamı mesai bitiminden 5 Nisan 2021 tarihine kadar iki hafta süreyle fabrikada üretim faaliyetlerine ara verileceği belirtildi.

Şirket söz konusu kararın etkilerinin asgari seviyede tutulması amacıyla, üretime ara verilen süre içerisinde üretim tesislerinin bazı periyodik bakım çalışmalarının gerçekleştirileceğini duyurdu. Açıklamda şirketin üretim dışında kalan operasyonlarının faaliyetlerine devam edeceği ve konuyla ilgili önemli gelişmelerin yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacağı belirtildi.