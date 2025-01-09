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DS Automobiles Ocak 2025 kampanyasını duyurdu

DS Automobiles, DS 7 ve DS 4 modellerinde ocak ayındaki finansman seçeneklerini duyurdu.

09 Ocak 2025 | 00:40
DS Automobiles Ocak 2025 kampanyasını duyurdu
  • Şirketten yapılan açıklamaya göre, markanın DS 7 Opera BlueHDi 130 ve DS 7 Antoine de Saint Exupery BlueHDi 130 modelleri, 700 bin liraya 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteği seçenekleriyle satılıyor.
  • DS 7 Antoine de Saint Exupery Plug-In Hybrid AWD 360 ve DS 7 Antoine de Saint Exupery Plug-In Hybrid AWD 300 modelleri ise 1 milyon 500 bin lira kredi koşullarıyla satışa çıkarıldı.
  • DS 7 Opera E-Tense 4X4 300 1 milyon 500 bin liraya 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • DS 4 Performance Line PureTech 130 modeli, 550 bin liraya 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteği seçeneğiyle satılıyor.
  • DS 4 Pallas BlueHDi 130 ve DS 4 Pallas PureTech 130 modelleri ise 500 bin lira kredi seçenğiyle aynı koşullarla satışa sunuluyor.
     
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