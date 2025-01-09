DS Automobiles Ocak 2025 kampanyasını duyurdu

- Şirketten yapılan açıklamaya göre, markanın DS 7 Opera BlueHDi 130 ve DS 7 Antoine de Saint Exupery BlueHDi 130 modelleri, 700 bin liraya 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteği seçenekleriyle satılıyor.
- DS 7 Antoine de Saint Exupery Plug-In Hybrid AWD 360 ve DS 7 Antoine de Saint Exupery Plug-In Hybrid AWD 300 modelleri ise 1 milyon 500 bin lira kredi koşullarıyla satışa çıkarıldı.
- DS 7 Opera E-Tense 4X4 300 1 milyon 500 bin liraya 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
- DS 4 Performance Line PureTech 130 modeli, 550 bin liraya 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteği seçeneğiyle satılıyor.
- DS 4 Pallas BlueHDi 130 ve DS 4 Pallas PureTech 130 modelleri ise 500 bin lira kredi seçenğiyle aynı koşullarla satışa sunuluyor.