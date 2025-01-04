Peugeot, Ocak 2025 kampanyasını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni 3008 modeli, sadece tüzel müşterilere özel 300 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Yeni 3008'in yüzde 100 elektrikli versiyonu yeni E-3008, bireysel müşterilere özel 300 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,89 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.

B-SUV segmentindeki Peugeot 2008 ve yüzde 100 elektrikli E-2008, 250 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

Fastback tasarıma sahip 408 150 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

Peugeot'nun C segmentindeki hatchback temsilcisi yüzde 100 elektrikli E-308, 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

Yeni Peugeot 5008 ve yüzde 100 elektrikli yeni E-5008'de sadece tüzel müşterilere özel GT donanım seviyelerinde 300 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli cazip kredi seçeneği sunuluyor.

E-208'de 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

TİCARİ ARAÇLAR

Yeni Rifter’da 250 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

Yeni Partner Van, 300 bin lira için 12 ay 0 faizli kredi, Yeni Expert Traveller ve Expert Van 300 bin lira için 12 ay 0 faiz, Boxer Van modellerinde ise 700 bin lira için 12 ay yüzde 2,49 faiz seçeneği yer alıyor.