Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, “Dünya elektrikli araçlara teşvik verirken, biz vergi koyduk. Karbon ayak izimizi düşürmemiz gerekiyor. İlk elektrikli otobüsümüzün lansmanını bu yıl yapacağız.” dedi
Anadolu Isuzu Genel Müdürü Arıkan, ticari araç sektörünün 2020’yi nasıl geçirdiği ve 2021 yılı genelindeki beklentileri hakkında Bloomberg HT’nin sorularını yanıtladı.
Arıkan değerlendirmesinde, 2021’in ilk aylarında elektrikli otomobillere getirilen ÖTV artışının etkilerine değindi. “Dünya elektrikli araçlara teşvik verirken, biz vergi koyduk. Karbon ayak izimizi düşürmemiz gerekiyor.” diyen Arıkan, ilk elektrikli otobüslerinin lansmanını bu yıl yapacaklarını duyurdu.
Arıkan konuşmasında, şirketin pandemi dönemindeki performansı hakkında, 2020’de iç talebin güçlü olduğunu fakat ihracatta kayıplar verdiklerini söyledi. “2020’yi açık vermeden tamamladık.” diyen Arıkan, döviz kurunda yaşanan aşırı yükseliş ve düşüşün sektörü olumsuz etkilediğinin de altını çizdi.
Anadolu Isuzu’nun 2021’in ilk çeyreğindeki performansı hakkında bilgi veren Arıkan, son dönemde tedarik sorunu ve navlun sıkıntısı yaşadıklarını vurguladı.
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