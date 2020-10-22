Türkiye’nin 74 yıllık taşımacılık şirketi olan Varan, yeni yolculuğuna büyük hedeflerle başladı. Kısa bir süre önce el değiştiren marka, 100 otobüslük filo ile 1,5 milyon yolcuya hizmet vermeyi planlıyor.

Şirket, üç yıl içerisinde en fazla yolcu taşıyan ilk üç markadan biri olmayı hedefliyor. Türkiye’nin en eski taşımacılık şirketlerinden olan Varan, temmuz ayında yeniden yollara döndü.

2011’den bu yana zorlu bir süreç yaşayan Varan’ın isim hakkını kısa bir süre önce satın alan Lüks Karadeniz Seyahat’in sahipleri Abdullah İslam ve Fatih İslam ile ortakları Kemal Soğancı, pandemiye rağmen büyük hedeflerle markayı yeniden yapılandırdı.

50 otobüslük filosuyla İzmir, Bursa, İstanbul ve Ankara seferlerine başlayan marka, yıl sonuna kadar 100 otobüslük filoya sahip olmak üzere anlaşma imzaladı. Yıl sonuna kadar 1,5 milyon yolcu taşımayı planlayan şirketin önümüzdeki üç yıllık süreçte hedefi ise karayolu taşımacılığında ilk üç marka arasında yerini almak.

Varan Turizm CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, “Yıl sonuna kadar 1,5 milyon yolcuya hizmet vererek 700 kişiye de iş olanağı sağlamayı hedefliyoruz.

9 Temmuz’da seferlerin başlamasının ardından, Varan’ı gelecek üç yıl içerisinde en fazla yolcu taşıyan ilk üç markadan biri haline getirmeyi amaçlıyoruz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.