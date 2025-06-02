Elektrikli araçla bayram tatiline gideceklere 1 öneri

Türkiye'de elektrikli araç kullanımı ve şarj altyapısındaki hızlı gelişme ve yaygınlaşma devam ederken, bayram tatili boyunca şarj istasyonlarında yoğun kullanım bekleniyor.

Elektrikli araç şarj operatörü Beefull'un Büyümeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alper Arın, AA muhabirine, bayram ve tatil döneminin elektrikli araç şarj kullanıcısı ve hizmet sağlayıcıları açısından önemli olduğunu söyledi.

Son yıllarda yapılan yatırımlarla hızla büyüyen şarj ağının bayram ve tatil dolayısıyla artan talebin karşılanmasında başarılı olmasının beklendiğini belirten Arın, "Yollarda yaklaşık 230 bin elektrikli araç bulunuyor. Şarj istasyonu sayısı da buna paralel artıyor. Her ay 10 bin elektrikli araç satışı oluyor. Daha çok marka Türkiye'de satış yapıyor. Bu yatırımlara ek olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının altyapı ve cihaz teşvikleri kapsamında piyasaya daha çok şarj operatörü girecektir. 81 ilde şarj istasyonu var. Bu teşviklerle altyapı güçlenecek, Anadolu'da birçok yere şarj altyapısı kurulacak. Elektrikli araçlarla seyahat daha konforlu hale gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Şarj operatörü olarak müşterilerin bayram ve tatil dönemlerindeki yoğun talebini karşılamak için şarj istasyonlarının tam kapasiteyle çalıştırılacağını ifade eden Arın, şöyle konuştu:

"Kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için büyük özveriyle çalışıyoruz. Bayram süresince sunulan farklı kampanyalarla seyahatlerin daha ekonomik ve keyifli hale getirilmesini amaçlıyoruz. Türkiye'deki elektrikli araç şarj istasyonu sektörünün hızlı şekilde gelişmesi, kullanıcılarının seyahatlerini daha planlı ve rahat şekilde yapabilmelerine olanak tanıdı. Birçok güzergahta şarj istasyonu bulunuyor. Bu doğrultuda, seyahat öncesi doğru rotayı belirlemek, kullanıcıların sıra beklemelerini ve plan değişikliklerini en aza indirebilir. Bu nedenle, elektrikli araç sahiplerine yolculuklarına başlamadan önce rotalarını planlamalarını öneriyoruz. Böylece güvenli, ekonomik, çevre dostu ve keyifli bir sürüş deneyimini rahatlıkla yaşayacaklardır."

- "Ultra hızlı şarj ünitesi ile kısa sürede şarj imkanı"

Voltrun Enerji Genel Müdürü Veysel Yurdagel de Kurban Bayramı süresince elektrikli araç kullanıcılarının güzergahlarındaki şarj istasyonlarını planlamalarının seyahat kalitesini artırdığını bildirdi.

Yurdagel, güzergahlarda yoğunluk olması durumunda kullanıcıların güncel şarj ağı haritası ve mobil uygulamalar aracılığıyla alternatif rotaları da planlamaya dahil etmeleri gerektiğini vurguladı.

Kullanıcıların şarj istasyonlarında bekleme süresini azaltmak için bataryalarını tam dolum yerine yüzde 75-80 seviyesine kadar şarj etmelerinin verimlilik açısından daha doğru bir tercih olacağını belirten Yurdagel, şunları kaydetti:

"Kullanıcılar mobil uygulamalar sayesinde istasyonların anlık doluluk durumunu görebilir ve planlarını buna göre şekillendirebilir. Elektrikli araç kullanıcılarına Bolu Highway AVM'de 480 kilovatlık ultra hızlı şarj ünitesi hizmetini sunduk."

Yurdagel, şarj operatörlerinin tatil ve bayram dönemlerinde yoğunlaşması muhtemel trafiğe karşı teknik ve operasyonel hazırlıklar yaptığını ve tüm şarj istasyonların donanımsal ve yazılımsal bakımlarıyla yoğun trafiğe hazır olduklarını sözlerini ekledi. AA